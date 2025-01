Los fuertes audios que filtraron de Francesca, la hija de Mauro Icardi, contra la niñera acusada de violencia: "Me maltrataba y me..."

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando nuevos capítulos. Luego de lo que fue la polémica por el cumpleaños de la menor, ahora en el programa "Puro Show" (El Trece) dieron a conocer unos audios contundentes que dejan en claro los reclamos que le hacía la pequeña a su padre.

En el ciclo conducido por Matías Vázquez y Pampito, pusieron al aire diferentes mensajez de voz de Francesca con Mauro Icardi. En uno de los primeros reclamos es en torno a Silvia quien es la niñera a la que Wanda denunció por ejercer violencia contra sus dos hijas.

En el inicio del clip se puede escuchar a Icardi decir que tenía que ir con él y allí, Francesca expresó: "Con Silvia no voy a ir... Cuando la eches a Silvia voy a ir", subrayó la menor. Pero esto no fue todo, ya que siguió: "Te estoy diciendo yo que me maltrataba y me pegaba".

Ante esto, Mauro le respondió que era todo mentira y ante esta respuesta de su padre, la nena le dejó en claro que "le vas a creer a ella y no le vas a creer a tu hija". Posteriormente a esta conversación, la menor le mandó un audio a Ana Rosenfeld (quien dejó de ser abogada de Wanda).

Los fuertes audios de Francesca Icardi a su padre:

Allí, Francesca expresó: "Ana, tenés que entender que nos maltrataba y nos pegaba muy fuerte... A mí y a Isi". Los periodistas quedaron muy sorprendidos luego de escuchar el contenido y fue Pampito quien señaló que "es muy fuerte... Pobrecita", cerró el conductor.