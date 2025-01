La detallada explicación de Alberto Cormillot sobre el motivo de la muerte de Jorge Lanata

Al aire en Cuestión de peso (El Trece), Alberto Cormillot dio a conocer detalles del motivo de la muerte de Jorge Lanata, derivada de una falla multiorgánica que le puso punto final a la vida del legendario periodista.

“Él venía con una obesidad, una diabetes y con un factor tóxico que era el cigarrillo... Cuando vos tenés mucho tiempo factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cigarrillo, vos tenés ahí una inflamación crónica. En la inflamación crónica se empiezan a segregar sustancias que son dañinas en todo el cuerpo, que se llaman citoquinas. Esas sustancias, lo primero que van a dañar son las arterias”, comenzó Cormillot sobre el derrotero en la salud de Lanata.

Luego, el especialista en nutrición continuó: “Por eso se habla de falla multiorgánica, porque las arterias llegan a todos los órganos y todos los órganos necesitan oxígeno. Cuando estas arterias empiezan a estar inflamadas, empiezan a tener menos oxígeno. Además, se producen fenómenos en los cuales pudo haber habido vasoconstricción o vasodilatación. Quiere decir que las arterias se achican, las arterias se agrandan. Se producen fenómenos que hacen que el corazón lata con más fuerza o con menos fuerza. Y ese estado inflamatorio, esas sustancias dañinas empiezan a invadir todo”.

Alberto Cormillot dio detalles sobre la falla multiorgánica que derivó en la muerte de Jorge Lanata

Además, Alberto Cormillot contempló el trasplante de riñón que había recibido Jorge Lanata, y explicó: “Entonces comenzaron a taparse las arterias que van al cerebro, se taparon las arterias que van al vaso y vino la falla de la función renal. Dejó de filtrar. No es sorpresivo. En realidad esto es de arrastre”.

En tanto que sobre la falla multiorgánica que llevó a Lanata a un desenlace fatal, Cormillot puntualizó: “En general, es consecuencia o de una infección crónica, o de un gran accidente, o de una sepsis generalizada, una infección generalizada, un traumatismo grave. El cuerpo no responde más, no llegan más el oxígeno a las células, no llega nada que le pueda hacer funcionar, no llega el azúcar, no llega el aire. Digamos, llega a un estado que no se puede revertir, es irreversible".

Por último, Alberto Cormillot sintetizó sobre el trágico final de Jorge Lanata: “Cuando hay una falla multiorgánica, estamos hablando de algo que está en el final". A lo que el conductor Mario Massaccessi concluyó: "El clásico de los médicos ‘no hay nada más que hacer’”.