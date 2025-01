El fuerte dato que Yanina Latorre reveló tras la muerte de Jorge Lanata: "Creyó que era..."

La muerte de Jorge Lanata ha conmocionado a todo el país. El aclamado periodista falleció el pasado lunes 30 de diciembre por una falla multiorgánica, después de permanecer más de seis meses internado.

Colegas del comunicador se pronunciaron a través de programas de televisión, radio y en las redes sociales. Una de las periodistas que habló sobre Jorge fue Yanina Latorre, quien tenía una gran relación con Lanata.

Los periodistas trabajaron juntos en Radio Mitre. Créditos: Instagram Yanilatorre.

En LAM, la panelista recordó: "No va a haber nadie como él, un tipo generoso, buen compañero de trabajo, él era uno más. Era bueno, generoso, te dejaba ser".

"Yo logré tener un vínculo de amistad con él, cuando me voy de la radio para hacer 'LAM' se enojó conmigo, pero con el tiempo retomamos la relación. A mí me decía psycho por loca y me pidió que quería hablar conmigo. A partir de ahí, una vez cada quince días nos juntábamos a conversar", reveló Latorre.

Esto fue lo que contó Yanina Latorre en LAM sobre Jorge Lanata

"Él nunca te hacía sentir que estaba enfermo, no le gustaba que le preguntaras cómo estabas o que deje de fumar. No le gusta victimizarse, yo creo que él creyó que no le iba a pasar, no hablaba nunca de la muerte. Así como tenía ese cerebro y esa cabeza increíble, creyó que era Superman. Igual lo raro es que un tipo tan inteligente, el tema del cigarrillo no lo pudo manejar nunca", concluyó la periodista.