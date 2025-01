El chat emotivo que compartió Bárbara Lanata con su padre tras el fallecimiento: "Te escribí algo, ojalá te guste"

Jorge Lanata falleció a los 64 años luego de pelear por varios meses en el Hospital Italiano. El comunicador dejó un gran vacío en amigos, colegas y por supuesto en los familiares que se acercaron a la Casa de la Cultura para despedir sus restos que ya descansan en el cementerio privado "Campanario".

Bárbara al igual que Lola Lanata, decidieron hacer dos sentidas publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram. La hija más grande expresó: "La vida con mi papá fue siempre una montaña rusa, vertiginosa, por momentos algo agotadora; una película llena de personajes y anécdotas increíbles hasta el último momento", comenzó.

Luego agregó: "No nos daba descanso ni tiempo de aburrirnos, siempre estaba involucrándonos en alguna de sus locuras o estábamos ayudándolo con algún quilombo. Gracias pa por no ser normal y darme una vida divertida", finalizaba el triste y a la vez hermoso texto.

Después de unas horas, Bárbara compartió una captura de pantalla del año 2020. En la misma se podía observar una especie de poema que le realizó Jorge Lanata a su hija: "Te escribí algo, ojalá te guste", le comenzó expresando el periodista para luego dar rienda suelta al texto.

El emocionante chat que compartió Bárbara con su papá. Foto: Instagram/ @barbaralanata.

"Dónde está Bárbara? Está por ahí inventando algo que no quiere contar", escribió en la primera parte el periodista. Mientras que en el último párrafo subraya el cariño que le tiene a su hija mayor: "Hay una electricidad que nos une y nos separa... Tenemos miedo de que tanto amor explote, Bárbara tiene un apellido que le pesa y yo, una historia que me pesa igual. Bárbara sabe de donde viene, yo no. Yo no vengo, empiezo con ella", finaliza.