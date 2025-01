Al despedir a Jorge Lanata, Víctor Hugo Morales hizo una gravísima denuncia contra el Grupo Clarín

Desde su programa radial en AM 750, Víctor Hugo Morales despidió a Jorge Lanata con un editorial en el que repasó la trayectoria de su colega y disparó una gravísima acusación contra el Grupo Clarín.

"Se ha muerto un enorme profesional, para muchos el mejor, según cómo nos situamos en el espectro político. Seguí atentamente los padecimientos de Lanata de estos meses. Sé lo que es estar en esa lucha, y nadie debe olvidar que muchas veces es así el final propio o el de muchos seres queridos. A nadie se le puede desear. El mínimo goce ante lo que vivió Lanata habla mal de uno mismo. Habrá tiempo de evaluar su trabajo, pero no es este", comenzó Morales en su semblanza sobre el astro de Radio Mitre.

Luego, arremetiendo contra el Grupo Clarín, el conductor sentenció: "A Magnetto y compañía les hizo ganar miles de millones de dólares, nada más que con Telecom. Los choznos de los choznos de la cúpula mafiosa tienen con Telecom una canilla abierta de miles de millones de por vida. Y eso ocurrió gracias a que pusieron a Macri de presidente. Nadie se jugó tanto como Lanata por ese candidato. No es una especulación absurda decir que fue decisivo. Sin embargo, al final, cero gratitud. Lo que más discutían en Clarín-Mitre era hasta cuándo le pagaban el salario".

Víctor Hugo Morales disparó contra el Grupo Clarín en su editorial sobre Jorge Lanata. Foto: Captura de video C5N.

Siguiendo con su diatriba con el Grupo Clarín en relación al tratamiento que le dieron a Jorge Lanata en este último tiempo, Víctor Hugo Morales siguió: "No terminaban de decidir si era hasta el 30 de noviembre o diciembre que le iban a pagar. Lanata, al morir, les ayudó a darse la respuesta que buscaban. El pago final de Clarín me hubiese gustado que lo viera Lanata. Yo quería que se recuperara para que viera lo que le estaban haciendo. Una tarde, por las malditas razones de rating, convirtieron a la esposa en una ladrona. Pasaron en TN no menos de 25 veces una imagen en la que la señora levantaba algunos objetos mínimos del escritorio de su marido. Lo hicieron porque, a la misma hora, otro canal había anunciado hablar de Lanata. Una atrocidad periodística, una de las tantas".

Jorge Lanata falleció este lunes a los 64 años. Foto: Captura de video El Trece.

Recargando más las tintas de su discurso contra el Grupo Clarín y su vínculo con Lanata, Morarles redobló: "Cuando daban la información sobre su periodista enfermo, lo hacían en las secciones "fama" o "espectáculos". Qué falta de respeto. Cerraban la información solo para suscriptores, tratando de captar lectores que tenían curiosidad sobre el tema, usándolo hasta en esas circunstancias. Si querés saber de Lanata, pagá".

Por último, en referencia a los empleadores del líder de PPT (El Trece), Víctor Hugo Morales enfatizó: "Hubiera sido justo, hasta para el propio Lanata, que se recuperara y pudiera ver si valía la pena dar la vida por quienes ni a él lo respetaron al final".