Laura Novoa reveló la polémica actitud que tuvo Fátima Flórez con ella y su hija: "Me quedé helada, en realidad en ese momento ella era primera dama"

Hace pocos días en un móvil de Intrusos, Laura Novoa reveló el insólito y polémico episodio que vivió con Fátima Flórez la temporada pasada, cuando ella estaba en pareja con Javier Milei.

"Yo estaba parando en el Hotel Provincial y hacía teatro al lado, entonces yo estaba subiendo en el ascensor, junto con mi hija, después de la función, y ella venía en el ascensor con Polino y el guardaespaldas", comenzó contando Novoa.

Novoa se encuentra haciendo temporada de teatro en Mar del Plata. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Ahí fue que me pararon, la verdad es que mi hija y yo nos quedamos con cara de perritos mojados", continuó.

"En ese momento ella le balbuceó algo al guardaespaldas, que creo que él no escuchó, y entonces nos sacaron a nosotras del ascensor y ellos subieron", relató la artista.

En aquel momento, la artista estaba en pareja con Javier Milei

"Me quedé helada, en realidad en ese momento ella era primera dama, ¡muy fuerte! Igual vieron que toda la temporada pasada yo no lo conté y bueno, ahora se filtró. Yo no le había dicho a nadie, a mí me dio pudor ajeno por mi hija. No sólo porque yo soy una artista y ella también, sino que aunque sea cualquier persona, no me parecía", confesó Laura en el ciclo que se emite por canal América.

Por otro lado, Fátima Flórez llamó al programa para desmentir los dichos de Laura Novoa y agregó que Marcelo Polino también va a expresarse sobre este tema.