Wanda Nara estaría comenzando un nuevo romance y dieron sorprendentes detalles sobre el candidato

Mientras este viernes por la tarde Mauro Icardi y la China Suárez volaron en un avión privado a Mar del Plata, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV), que Wanda Nara estuvo en Nordelta, merodeando la "mansión de sus sueños", que actualmente el futbolista comparte con la actriz.

Pero lo sorprendente de la visita de Nara al bario La Isla, en Nordelta, no tiene que ver precisamente con Icardi y Suárez, sino con un nuevo romance que la conductora estaría comenzando con un multimillonario que vive en tal complejo cerrado.

Según detalló el líder de LAM (América TV), Wanda Nara ingresó al barrio privado con utorización del personal de seguridad, ya que alguien que vive en el lote 23 dio el visto bueno para que dejen pasar a la figura de Telefe.

“La seguridad la agarró a Wanda y le preguntó ‘qué hace acá, señora, si usted no vive acá’. Dijo: ‘Vine a hacer una inversión, estoy viendo una casa’. Fue a ver una casa que está en frente de la mansión de los sueños, que vale 14 millones de dólares”, siguió el líder de LAM sobre la incursión de Wanda Nara a las inmediaciones de la casa que comparten Mauro Icardi y la China Suárez.

Pero eso no es todo, poco después Ángel de Brito contó: "Me dicen que Wanda está conociendo a alguien. L-Gante fue... Estamos averiguando quién es, pero es no famoso... Es empresario, bajo perfil".

Sobre el final de LAM, el conductor reveló que el candidato de Wanda Nara es multimillonario y tiene avión privado. Además, el periodista contó que la ex de Mauro Icardi está entrando hace dos semanas al barrio en el que el futbolista disfruta su presente con la China Suárez.

"Se llama Carlos. Lo conoció en Punta del Este", contó Ángel de Brito. A lo que Pepe Ochoa completó: "Es polista, se lo presentó Zaira”.