Se filtró una fuerte llamada entre Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de todo el escándalo

La separación polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dejando tela para cortar. Todo comenzó con la filtración de chats y a esto se le sumó finalmente la confirmación de la relación amorosa entre el padre de las hijas de la conductora con Eugenia China Suárez.

Luego de estar semanas tirando indirectas por las redes sociales, Icardi compartió una romántica publicación donde se puede observar el amor que se tienen. Lo cierto es que cuando todo parecía en "calma" de alguna manera, Ángel de Brito compartió dos videos de una llamada entre Wanda e Icardi.

Se puede observar en el clip que, mientras se encuentra hablando con su exmarido, Wanda logra grabar todo con otro celular para que quede registrado. Ella quería saber a dónde las había llevado a las pequeñas y él se negaba a contestar esto y le expresaba que mediante la llamada quería "interrogar" a Francesca e Isabella.

Cuando Wanda pregunta a su hija en la casa de qué amigo estaban, Icardi contesta fuertemente: "no te importa o yo te pregunto a vos a dónde llevas a tus hijas". Luego de esto, ella insistió en saber a dónde las había llevado y el jugador retrucó: "A donde se me cante a mí porque soy el padre".

Mirá el video:

En el segundo video, se puede escuchar a Wanda expresar que "las puedo visitar si quiero ir", Mauro rápidamente y de manera muy firme subrayó que "a mi casa no vas a venir o no te quedó claro todavía. No te van a dejar entrar al barrio porque tenés la entrada prohibida a mi casa".