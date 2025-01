Difunden el impactante video de una participante de Gran Hermano golpeando a Ricardo Centurión hasta dejarlo inconsciente

La polémica participante que hace unos días reingresó a Gran Hermano (Telefe) tras haber sido la tercera eliminada del juego, Jenifer Lauría, quedó en el ojo de la tormenta luego de que este viernes en LAM (América TV), difundieran el impactante video en el que se puede ver golpeando a Ricardo Centurión hasta dejarlo inconsciente.

Al presentar las imágenes, Ángel de Brito aclaró que la madre del futbolista fue quien le hizo legar el clip, con duras acusaciones contra la joven que adquirió recientemente notoriedad por su participación en Gran Hermano, y que además tiempo atrás estuvo en pareja con el jugador de Vélez Sarsfield.

De hecho Betty, la mamá de Ricardo Centurión le dijo a través de un audio al conductor: "Nosotros vivimos en carne propia violencia de género hacia Ricardo. Por eso me hago yo de esta video que te mando. Yo te autorizo que lo pases. No se puede esconder el sol con las manos. Si te fijas bien en el video, se puede ver con la violencia con la que ella baja, decidida a hacer lo que hizo, pegándole dos trompadas de atrás en la sien, fue terrible esa situación".

El shockeante video de una participante de Gran Hermano golpeando a Ricardo Centurión

Hace algunos días, Jenifer Lauría estuvo en el estudio de LAM antes de regesar a la casa de Gran Hermano, y allí la joven había disparado contra Centurión y su familia.

"Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad. No estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó", confesó en diálogo con De Brito la jugadora de Gran Hermano.

Recordemos que en los últimos ocho años, Ricardo Centurión ha atravesado conflictivos episodios relacionados ocn el consumo de alcohol y drogas, y Jenifer Lauría aseguró haber sido víctima de agresiones del futbolista.