Benjamín Vicuña, alejado de los escándalos de la China Suárez, se fue a Turquía con su novia

Lejos del escándalo mediático de la China Suárez, Benjamín Vicuña fue visto junto a su nueva novia mientras la pareja abandonaba el país. El actor chileno viajó a Turquía juntó a la economista Anita Espasandín. La pareja tomó un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines en clase business. Al parecer, Benja intenta dejar atrás el ruido que está generando la novela del verano protagonizada por la madre de sus hijos.



Fue la influencer Pochi de Gossipeame la que publicó las imágenes que certifican que Benjamín Vicuña y Anita Espasandín viajaron a Turquía, supuestamente con el objetivo de pasar unos días solos. De hecho, Pochi también publicó las fotos del regreso de la pareja de Chile, adonde habían estado unas semanas en las playas de aquel país. La pareja, que inició sobre finales de 2023, está más firme que nunca. Durante su estadía en el país trasandino, Benjamín Vicuña publicó una foto hot de su nueva novia.

Benjamín Vicuña viajó a Turquía junto a su novia. Fuente: Instagram @pochidegossipeame.

Antes de su aventura en Turquía, Benjamín Vicuña disfrutó de unas relajantes vacaciones en Chile junto a sus hijos y Anita. Durante esos días, el actor compartió varias postales familiares en sus redes sociales, mostrando a sus hijos Beltrán y Benicio, frutos de su relación con Pampita, y a Magnolia y Amancio, hijos de su vínculo con María Eugenia Suárez. En las imágenes, Vicuña y su novia se dejaron ver muy cariñosos, caminando juntos por la playa, mientras los niños se divertían en actividades al aire libre.

Benjamín Vicuña fue captado cuando volvía de Chile junto a sus hijos y su novia. Fuente: Instagram @pochidegossipeame.

A propósito del viaje a Turquía, Pochi de Gossipeame bromeó sobre la posible mudanza de la China Suárez a ese país en el que reside Mauro Icardi. En las próximas semanas, el delantero deberá regresar a Estambul para finalizar en las instalaciones de Galatasaray la recuperación de la lesión de una de sus rodillas, que lo mantiene alejado de las canchas desde hace meses.



"Yo le diría que vaya buscando un derpa o una casita si el romance de su ex sigue viento en popa", escribió la influencer en una historia de Instagram en la que se ve a Vicuña con Espasandín caminando por una de las pasarelas del aeropuerto de Estambul.

Vicuña y su nueva novia viajaron solos a Turquía. Fuente: Instagram @pochidegossipeame.

El temor de Benjamín Vicuña por la novela de la China Suárez con Mauro Icardi

La novela mediática de la China Suárez y Mauro Icardi toca directamente los intereses de Benjamín Vicuña. El actor chileno, quien no está cómodo con la exposición que están teniendo sus hijos, teme que su ex decida radicarse en Turquía una vez que Icardi se reincorpore al Galatasaray.



Vicuña y la China tienen dos hijos, Magnolia y Amancio. De acuerdo al programa Puro Show (El Trece), Benja ve con preocupación la posibilidad de que la ex Casi Ángeles deje Argentina para vivir junto a su nuevo novio. En ese caso, el actor chileno podría separarse de dos de sus cuatro hijos.



"Yo creo que Vicuña y Cabré ya están preocupados. Seguramente lo digamos y ellos van a decir que no, que están re tranquilos, que está todo bárbaro, pero yo te digo que, para mí, ya están preocupados", afirmó Pochi de Gossipeame en Puro Show.