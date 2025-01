Un ex Gran Hermano quiere pegarle a L-Gante: "Le había mandado mensaje a..."

L-Gante es por estas horas uno de los personajes más buscados del verano 2025. El referente de cumbia 420 quedó en medio del Wandagate, el escándalo por el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi que arrastró a varias figuras. Ahora, el músico de RKT volvió a quedar en el centro de la polémica: un exparticipante de Gran Hermano lo invitó a pelear por una vieja historia del pasado.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, utilizó sus redes sociales para anunciar que se subirá al ring de boxeo en el evento La Gran Pelea, que se llevará a cabo el 8 de marzo en el teatro Gran Rex. Se trata del famoso encuentro de creadores de contenidos e influencers que se dan cita el en icónico teatro de la calle Corrientes para enfrentarse en un combate de boxeo amateur. Medina anda buscando contricante y, por sugerencia de sus seguidores, invitó a L-Gante a subirse al ring.

En un video compartido en sus cuentas de TikTok e Instagram, el ex Gran Hermano desafió abiertamente al cantante de cumbia 420. El exhermanito explicó que, durante una interacción en Instagram, sus seguidores le sugirieron pelear contra L-Gante. "¿Te acordás que le había mandado un mensaje a Dani, hace un tiempo?", recordó, haciendo referencia a un episodio previo con el músico. En ese contexto, Thiago Medina expresó que la propuesta no solo tiene como objetivo el espectáculo, sino también "sacarse la bronca del pasado".

La historia por la que Thiago Medina quiere pelearse con L-Gante

Años atrás, el ex 'Gran Hermano' reveló que L-Gante le había escrito un mensaje a su novia y madre de sus gemelas, Daniela Celis, a quien conoció adentro de la casa. "Te vengo a retar. Vos y yo en el ring. Somos dos pibes de barrio", afirmó Medina. Además, Thiago destacó que le gustaría ganar el cinturón que el cantante había obtenido tras la pelea de agosto del 2024 contra Facu Etcheverri. Más allá de este picante desafío, Medina dejó en claro que, si no le toca pelear con L-Gante, está dispuesto a enfrentarse a cualquier contrincante que le sea asignado.

L-Gante aún no se refirió al desafío de Thiago Medina. Fuente: captura América.



En 2023, L-Gante y Medina coincidieron en una fiesta. El músico, que sabía del enojo del ex GH, lo encaró para hablar. "Él agarró y nos fue a saludar directamente y yo lo saludé porque soy así, muy educado. Pero después me vino a buscar, me preguntó qué onda y yo le dije: ‘Eras mi ídolo hasta que le hablaste a mi mujer", reveló Medina en una vieja entrevista con el programa A la Barbarossa.

Thiago Medina participó de la edición 2022 de Gran Hermano, temporada que coronó como ganador al salteño Marcos Ginocchio. El joven oriundo de González Catán entró al reality de Telefe con el objetivo de cambiar su vida. Y cumplió su propósito. La experiencia televisiva, según él mismo reconoció, le dio impulso para formar una familia y comprar una casa.