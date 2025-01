Pampita hizo una contundente revelación sobre la famosa propiedad en la que residen Mauro Icardi con la China Suárez

En una relajada nota que Barbie Simmons le hizo recientemente a Pampita , la modelo reveló un interesante detalle que no se sabía hasta el momento, se trata del interés que había tenido un tiempo atrás con la famosa residencia de Nordelta en la que vive actualmente Mauro Icardi con la China Suárez. La entrevistadora le consultó a la modelo sobre algo que hasta ahora nadie conocía sobre la famosa casa de los sueños de Wanda Nara, lugar que hoy está en boca de todos al ser adquirida por el futbolista, según algunos internautas para hacerle pasar un mal momento a su expareja al compartirla con su actual novia.

Barbie Simmons, le lanzó la intrigante pregunta a Pampita sobre la nueva propiedad de Icardi, introduciendo: "Me animo a que hablemos de algo que posiblemente nadie, nadie sabe. ¿Es verdad que hace algunos años atrás fuiste a ver la famosa casa de los sueños?. Viste que ahora está en boca de todos la famosa casa de los sueños de Wanda, de Icardi". La modelo recibió la consulta con su fresca y característica sonrisa de complicidad hacia su amiga.

La entrevista que dio Pampita en la que revela algo desconocido sobre la casa de Mauro Icardi

La entrevistadora completó la inquietud sobre la casa que alguna vez soñó tener Wanda Nara, en la que vive el delantero con la China Suárez, directamente disparando : "¿Hace unos años vos estuviste en esa casa de los sueños, que en algún momento fue tu casa de los sueños y por una cuestión de budget (presupuesto) no la pudiste comprar?"

Pampita, sin ningún problema entre risas le respondió con toda franqueza exclamando: "Hace muchos años esa es la casa de mis sueños, mucho antes que la casa de los sueños de otras personas".

La modelo con mucho humor, ahondó en detalles sobre como dio con la actual residencia de Mauro Icardi, expresando: "Tenía una amiga que vivía ahí salíamos a caminar por ese barrio y cada vez que pasaba decía, 'esta es la casa de mis sueños' y una vez me enteré que estaba en venta, le pedi a una amiga que me acompañe, con Anitta, y le sacaba fotos todo ahí y bueno después pregunté el precio y no llegaba yo".

Para terminar con su fresca anécdota Pampita deslizó: "Si algún día tengo la plata, si Dios me bendice y con mucho trabajo me la puedo comprar, algún día viviré acá, pero bueno me cag**". De esta manera la modelo dejó en claro que alguien le ganó de mano con la compra de la casa pese a que ella no contaba con el dinero para compararla.