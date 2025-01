La valiente confesión de Pitty, la numeróloga sobre su salud durante un móvil en vivo

Este viernes en diálogo con DDM (América TV), fue entrevistada en un móvil en vivo Pitty, la numeróloga para hablar temas de actualidad como la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, y así revelar las predicciones que los números tienen para la pareja que por estos días viven en constante escrutinio público. Al finalizar la entrevista tras una pregunta de la conductora, Pitty dio un duro testimonio sobre su estado de salud.

Sobre el final de la nota, Marina Calabró, que está reemplazando en la conducción a Mariana Fabbiani por sus vacaciones, le preguntó a la especialista por cómo estaba ella y disparó: “Pitty ya nos estamos despidiendo, pero viste nosotros siempre te preguntamos por los demás, ¿cómo está tal?, ¿cómo ves al otro?… ¿cómo estás vos?”.

Pitty, la numeróloga dio un duro testimonio sobre su salud

Pitty no dudó en responder con total franqueza expresando: “Yo estoy pasando un momento difícil pero bueno, creo que la vida siempre te pone desafíos. Yo diciéndole al médico ‘¿por qué a mí?’. Y el médico me dijo ‘¿y por qué no a vos?".

Entonces, la especialista en numerología comenzó a contar su duro testimonio del estado de salud que atraviesa y se sinceró: "Estoy transitando un cáncer de mama del que ya me operé. Ahora viene un periodo de un tratamiento para que no vuelva y que lo voy a afrontar con firmeza y toda la gente que me quiere, conoce a la Pitty y la ve".

La conductora y el panel escucharon con atención las valientes palabras que Pitty, la numeróloga compartió en el programa, con una visible entereza continuó: "Hay que ponerle el pecho. Solo tengo que agradecer. Hoy me toca esto y lo voy a enfrentar y superar con el tiempo. Lo voy a mostrar porque es una forma de ayudar a toda la gente que está del otro lado y está pasando por lo mismo"

Para cerrar el difícil relato sobre su salud dio un mensaje a todas las mujeres que pudieran estar viendo la emisión concluyendo: "Tocate, anda al ginecólogo y no te dejas estar".