La escena de celos que le hizo Mauro Icardi a María Eugenia Suárez por Franco Colapinto: "Mauro le dijo a Eugenia: 'Tarde o temprano...'"

A mediados de noviembre del año pasado, María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, y Franco Colapinto fueron captados caminando juntos en Madrid, España. Las imágenes se viralizaron en todas las redes sociales y la supuesta "pareja" estaba en boca de todos.

Sin embargo, tiempo después, no se supo qué sucedió entre ellos y en diciembre se empezó a rumorear que la actriz estaba saliendo con Mauro Icardi, en medio del escándalo que protagoniza el futbolista y Wanda Nara. Finalmente, el pasado jueves 9 de enero, la artista y el deportista confirmaron su relación a través de un posteo en Instagram (@Mauroicardi).

La actriz y el piloto de automovilismo fueron vistos en Madrid, España, en noviembre el año pasado.

Sin embargo, parece que han habido problemas en la pareja y en LAM dieron a conocer una de las discusiones que tuvieron. Según contó Pepe Ochoa, Suárez e Icardi se pelearon por Colapinto.

Al parecer, Mauro le recriminó a "La China" que no le contó todo de aquel fugaz vínculo que tuvo a fines de 2024 con el piloto de automovilismo,

La artista y el deportista están en pareja. Créditos: Instagram Mauroicardi.

"Mauro tuvo una fuerte discusión con la China porque habló con alguien del entorno de Colapinto porque la dejó de seguir. Esta persona le confirmó (a Icardi) que ella quería ir más allá con él (Franco) y que Mauro era su segunda opción", comenzó diciendo el panelista.

"La China le mintió a Mauro porque le dijo que solo fue una amistad en España, que se cruzaron y nada más. Icardi la encaró y le dijo: '¿Por qué me mentís?' aunque ella le aseguró que no le estaba mintiendo", sumó Ochoa.

La pareja ya habría tenido algunas peleas.

"Mauro le hizo un planteo por cómo trinca... Y le dijo: 'Me molesta porque vos me mandabas mensajes a mi cuando estabas en México y también le estabas mandando mensajes a este pibe'", reveló Pepe. Y continuó con su información desde el entorno del futbolista: "A Mauro no le cierra nada".

"Mauro le dijo a Eugenia: 'Tarde o temprano la verdad sale a la luz, espero que no me mientas porque yo se que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones'", concluyó contando el periodista sobre la advertencia que Mauro Icardi le hizo a "La China" Suárez.