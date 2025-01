El tremendo problema económico que tiene la China Suárez a raíz del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

Al blanquear su noviazgo con Mauro Icardi, la China Suárez quedó en medio de un escándalo. Las rispideces entre el futbolista y Wanda Nara marcaron el inicio de la temporada de verano 2025. Y, como era de esperarse, la actriz de Casi Ángeles no salió inmune de ese fuego cruzado en las redes y los canales de TV. Al parecer, esta situación le generó un daño económico.



Francesa Icardi, hija menor de Mauro Icardi y Wanda Nara, cumplió diez años este jueves. La fiesta se realizará el domingo 19 y correrá a cuenta de Wanda. Según Yanina Latorre, Icardi y la China intentaron boicotear el festejo organizando uno propio. La panelista de LAM fue más allá: aseguró que la ex Casi Ángeles buscó canjes para la organización del cumpleaños. Sin embargo, siempre según la palabra de Yanina, la China no tuvo suerte.



"La China está buscando canjes para el cumpleaños de la hija (de Icardi)... Y parece que muchas marcas le dicen que no", escribió Yanina Latorre en una historia de Instagram. La angelita es una de las que mejor información maneja acerca del llamado Wandagate, el escandaloso divorcio entre Wanda y Mauro Icardi que, a esta altura, ya involucró a varias figuras más. Entre ellas, claro, la China Suárez.



Yanina Latorre aseguró que a la China Suárez le niegan los canjes por culpa de su relación con Mauro Icardi. Fuente: Instagram @yanilatorre.

A la actriz no parecen importarle este tipo de cosas. Recientemente, la China Suárez le presentó a su familia a Mauro Icardi. La relación entre la actriz y el futbolista, por ahora, marcha viento en popa.

La China Suárez, ¿en problemas económicos por su noviazgo con Mauro Icardi?

De acuerdo a Yanina Latorre, la situación económica de la China Suárez sufrió un duro revés en los días posteriores a la oficialización del noviazgo con Mauro Icardi. Al parecer, algunas marcas están analizando qué hacer con la actriz debido a la alta exposición que ganó su figura durante las últimas semanas.

La China Suárez enfrenta problemas económicos tras blanquear su noviazgo con Mauro Icardi. Fuente: Instagram @mauroicardi.

La figura pública de la China ha sido el centro de numerosas críticas por su relación con el futbolista, especialmente debido al triángulo amoroso en el que estuvo involucrada con Wanda Nara. Esto parece haber afectado directamente su imagen pública, lo que, según Latorre, tuvo un impacto negativo en su relación con las marcas. La periodista de LAM mencionó el caso de Carolina Herrera, cuya cuenta de Instagram tuvo que desactivar los comentarios en una publicación debido a los ataques que recibía la China.

La impactante versión sobre el embarazo de la China Suárez

Además de explicar el inconveniente que está teniendo con las marcas, Yanina Latorre aseguró haber recibido la confirmación de que la actriz está embarazada de Mauro Icardi. Según la periodista, la confirmación del embarazo de la China le llegó de parte del obstetra de María Eugenia Suárez.



Aunque Yanina expresó sus dudas sobre la veracidad del rumor, dejó entrever que la información podría ser cierta. "Ruego que lo del embarazo de la China sea mentira, si no la locura es total", expresó Latorre.



Horas después de esta versión de Latorre, la propia María Eugenia Suárez se ocupó de desmentirlas. "No estoy embarazada. Quizás la fuente se la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí", expresó la actriz.