Yanina Latorre le respondió de manera categórica a la China Suárez luego de que la actriz desmintiera su supuesto embarazo

Una vez más, Yanina Latorre usó sus tajantes posteos para responderle a la China Suárez, quien había desmentido su embarazo de Mauro Icardi apuntando contra la panelista de LAM (América TV).

A través de una sexy foto en bikini publicada en sus historias de Instagram, la China Suárez dejó muy en claro que no está embarazada de Mauro Icardi expresando: "No estoy embarazada. Quizá la 'fuente' sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí".

El posteo de la China Suárez desmintiendo su embarazo y apuntando contra Yanina Latorre. Foto: Instagram @sangrejaponesa



A lo que le agregó la picante postdata en clara referencia a los dichos de Yanina Latorre, apuntando: "PD. ¿Será la misma fuente que la de las 'pericias'?

Esta simple publicación fue suficiente para que Yanina Latorre, fiel a su incisivo estilo, le respondiera categóricamente a la China Suárez esgrimiendo: "La China desmiente. ¿Por qué tardó más de 24 horas? Cómo le gusta... Todo lo hizo a propósito".

El primer posteo de Yanina en respuesta a la China. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

En la siguiente historia de Instagram la picante panelista de LAM, continuó su posteo contra la actual pareja de Mauro Icardi disparando: "Que alguien le avise a La China que se mete donde no debe... Que las pericias que se filtraron son de parte, no son las que se hicieron en la Justicia. Estas últimas todavía no están listas".

Sigue la artillería de la panelista de LAM contra la actriz. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

Sin ningún filtro, como tiene acostumbrados a sus seguidores, Yanina Latorre, en el siguiente posteo, esgrimió: "Que atrevida La China, ¿no? Se garch... al marido. Lo desmintió. Pasó el tiempo, el matrimonio se terminó separando y terminó conviviendo con el marido que se había garch..."

Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

Concluyente mensaje de Yanina recordando el pasado de la China. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

Por último, en relación a los dichos de la China Suárez, la periodista sentenció: "El rumor lo hizo correr ella. Venía todo de su parte. Después cuando los periodistas le preguntan se hace la desentendida y no contesta". Agregando como remate final: "Igual, no nos olvidemos que La China es la misma que juró por su hija que no estaba con Vicuña. Y la misma que cuando saltó el wandagate dijo que no los conocía. No tiene remate"