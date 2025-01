Elba Marcovecchio disparó contra Kiwita, exmujer de Jorge Lanata y recrudece la interna familiar: "Se manejaba como..."

Jorge Lanata falleció el 30 de diciembre luego de luchar por su vida durante seis meses en el Hospital Italiano. En medio del complicado estado de salud del periodista, afuera del hospital, se vivió una fuerte interna entre Elba Marcovecchio y las hijas del conductor.

La esposa de Jorge mantuvo absoluto silencio tras la muerte de su compañero de vida y hace poco brindó una entrevista con Ángel de Brito de manera exclusiva. Allí repasó todo lo que pasó durante la internación de Jorge y dejó en claro lo que piensa de Kiwita, expareja del periodista.

Todo esto se da a raíz de las declaraciones de Sara Stewart Brown, donde afirmó que no hay posibilidad de entablar conversaciones con Elba Marcovecchio. Esto se lo expresó De Brito y allí la abogada confesó que estaba bien y que al principio tenían un buen trato, pero todo cambió.

"Había algunas cuestiones que no le dije, pero que me parecían un poco incómodas". Luego de esta declaración, Ángel le consultó si ella actuaba como si era la esposa de Lanata y fue contundente: "Si, por ejemplo, usaba el auto de Jorge, entraba a casa sin tocar puerta".

Elba Marcovecchio disparó contra la exmujer de Jorge Lanata:

"Yo no estoy acostumbrada a eso, pero qué sé yo... Todo bien. Una agarró y me cuestionó que por qué había sacado un cuadro de ella de nuestra habitación. Y yo le dije 'de verdad te tengo que explicar esto, primero... no sé por qué te enterás de cosas de mi casa y segundo, no está bien que me lo plantees'", expresó Elba.