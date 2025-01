En medio del escándalo por el retorno de "Poné a Francella", Florencia Peña le respondió a Gabriel Goity: "No me parece raro que..."

Luego de que Telefe decidiera a fines de 2024 emitir nuevamente Poné a Francella, Florencia Peña, una de las actrices que participó en el programa, se manifestó en contra de la vuelta de la propuesta que tiene a Guillermo Francella como protagonista. Fue en canal de streaming OLGA donde dejó en claro su postura.

"¡Está pasado! Para mí no da que lo pasen de vuelta, hoy no te reís, están fuera de contexto", aseguró la artista.

El programa volvió a Telefe el pasado sábado 28 de diciembre.

En tanto que Gabriel "El Puma" Goity no coincidió con su excompañera de elenco y en Intrusos expresó: "Esa es la opinión de Florencia, pero el público está encantado y no hay que subestimar a la gente. Tampoco hay que ponerse tan... ¿no es cierto? Porque entonces ¿no hacemos más humor? No se hacen películas de esclavitud ¿porque no hay más esclavitud? Me parece un poco exagerado, por no decir exagerado".

Y añadió: "¡Es humor y no me parece para tanto, no estoy de acuerdo con lo que dice Florencia! ¡Terminémosla, cortémosla, me parece que estamos exagerando con ese tema! ¡Tampoco 'Casados con hijos' no es un canto a...si vamos a lo mismo!. Así que ¡no jodamos, es humor, comedia y está exagerado todo! No seamos boludos, está muy bien que lo hayan repuesto. Prefiero mil veces eso que otros programas que se ven, que me parecen espantosos y, supuestamente, son modernas y respetuosas".

El actor se manifestó a favor del retorno de la propuesta.

El pasado martes 14 de enero, Florencia Peña, fue entrevistada en un móvil de Intrusos y le respondió al actor.

"Para mí no es una polémica, es un debate y bienvenido sea. Yo soy muy amiga de 'El Puma', lo quiero mucho y he laburado con él. Se que tenemos muchas diferencias, no solamente ideológicas, sino de este estilo también. Siempre discuto, en el buen sentido, con él. No me parece raro que piense distinto a mí", expresó la actriz.

La artista está en contra del regreso del programa.

"Lo que me parece es que 'Poné a Francella' es un programa de hace casi 25 años, estamos hablando de muchísimo tiempo. Y la diferencia que tiene con 'Casados con hijos' es que Casados es una crítica, la serie crítica el machismo de Pepe", explicó Peña.

"Lo que hicimos bien con Casados en su momento fue mostrar una idiosincrasia en la que nosotros estamos en desacuerdo, pero que el programa lo muestra porque el personaje de María Elena es el que muestra que nosotros somos un desastre", explicó.

Esta fue la respuesta que Florencia Peña le dio Gabriel "El Puma" Goity en Intrusos, en medio de la polémica por el regreso de Poné a Francella

Y agregó: "Si bien hay sketches que son gloriosos, a mí me pasa que veo el papá de La Nena y a mí un poco me hace ruido porque las épocas cambiaron, empezamos a entender de lo que se trata la pedofilia, no sé si nos podemos reír de eso. Estamos en un momento donde todavía nos tenemos que poner de acuerdo de que nos vamos a reír porque alguien siempre se está sintiendo afectado".

"Me parece que hay cosas que no causan gracia porque generan una rispidez. Yo estoy agradecida con Sambucetti porque a mí me hizo quién soy yo, en ese momento recién arrancaba mis pasos en el humor popular y con Sambucetti me hice superfamosa, pero pasaron 25 años", comentó Florencia.

"Cualquier cosa en la que yo esté involucrada genera amor y odio, simplemente por mi ideología. No me engancho en las redes, pero siempre soy parte de alguna polémica. Yo tengo derecho a opinar", manifestó la actriz.