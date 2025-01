Los escandalosos y tóxicos detalles de la nueva pelea entre María Eugenia Suárez y Mauro Icardi: "Se fue diciéndole 'sos un...'"

Desde que confirmaron su relación el pasado jueves 9 de enero, María Eugenia Suárez, mejor conocida como "la China" Suárez, y Mauro Icardi presumen su amor a través de las redes sociales. Pero las apariencias engañan y en LAM contaron la nueva pelea que hubo entre la actriz y el futbolista.

Horas después de que Icardi compartiera una imagen de Suárez en sus historias de Instagram (@Mauroicardi) junto a la frase "Mi luna llena", Pepe Ochoa reveló lo que sucedió con la pareja.

La pareja confirmó su relación el pasado jueves 9 de enero.

"Me cuentan el motivo de por qué Mauro subió la foto con 'la China'. Parece ser que a raíz de todo lo que sucedió hoy en la prensa, se pelearon fuerte. 'La China' se va a lo de la madre, que vive en Zona Norte", comenzó contando Ochoa.

"Ella está obsesionada con Wanda (Wanda Nara), a Mauro no le importa tanto, pero ella todo el tiempo quiere cercarlo para que no se pueda acercar a Wanda. Le dijo que no llame más a las hijas hasta que sea el día antes de buscarlas. Mauro le dice que necesita saber de las chicas, pero la China le hace berrinches", fueron los detalles que el panelista dio del escándalo.

La historia que compartió el futbolista el pasado lunes 13 de enero. Créditos: captura de pantalla Instagram Mauroicardi.

"El argumento es: 'Dejalas porque están con su otra parte. Desentendete porque estás invadiendo todo el tiempo el terreno de la otra'. Ella se retiró, Mauro, como hacía con Wanda, sube la historia para que 'la China' vuelva al barrio cerrado", sumó el periodista.

"Se fue diciéndole 'sos un posesivo con tus hijas'", concluyó el tema Ochoa.