Gabriel Goity le respondió muy filoso a Florencia Peña luego de la crítica de la actriz por la vuelta de "Poné a Francella": "'Casados con hijos' no es..."

A fines de diciembre de 2024, Telefe apostó por emitir nuevamente Poné a Francella, el programa protagonizado por Guillermo Francella que tiene distintos sketchs y en el que participaron diversos actores de nuestro país: Gabriel "El Puma" Goity; Florencia Peña; Manuel Wirzt; Andrea Frigerio; Julieta Prandi; entre otros más.

Cuando la señal anunció la vuelta a la televisión de esta propuesta, muchos se mostraron en contra de la decisión de Telefe y afirmaron que este tipo de contenidos, hoy en día, atrasa.

En OLGA, la actriz se mostró en contra del regreso del programa.

Sin embargo, el rating ha demostrado que el programa funciona los sábados. De hecho, ha logrado estar entre los más vistos, y en algunas ocasiones ha liderado la lista de rating desde que regresó a la pantalla chica.

Una de las personas que se expresó en contra de la vuelta de Poné a Francella fue Florencia Peña. Hace pocos días en OLGA, la actriz aseguró contundente: "¡Está pasado! Para mí no da que lo pasen de vuelta, hoy no te reís, están fuera de contexto".

Esto fue lo que dijo Gabriel "El Puma" Goity en Intrusos sobre los comentarios de Florencia Peña acerca del retorno de Poné a Francella

Mientras que el pasado lunes 13 de enero, un excompañero de elenco del programa le respondió muy filoso a la artista: Gabriel Goity. En una nota para Intrusos, le consultaron al actor qué pensaba de los dichos de Peña y él, sin filtros, contestó: "Esa es la opinión de Florencia, pero el público está encantado y no hay que subestimar a la gente. Tampoco hay que ponerse tan... ¿no es cierto? Porque entonces ¿no hacemos más humor? No se hacen películas de esclavitud ¿porque no hay más esclavitud? Me parece un poco exagerado, por no decir exagerado".

"¡Es humor y no me parece para tanto, no estoy de acuerdo con lo que dice Florencia! ¡Terminémosla, cortémosla, me parece que estamos exagerando con ese tema! ¡Tampoco 'Casados con hijos' no es un canto a...si vamos a lo mismo!. Así que ¡no jodamos, es humor, comedia y está exagerado todo! No seamos boludos, está muy bien que lo hayan repuesto. Prefiero mil veces eso que otros programas que se ven, que me parecen espantosos y, supuestamente, son modernas y respetuosas", expresó "El Puma" Goity.