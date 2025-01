El llanto de Pamela David tras recordar un hecho trágico que la marcó para siempre: "No se sana"

Pamela David es una de las conductoras más destacadas que tiene América y también una de las principales figuras que tiene la señal. Sin embargo, como a cualquier otra persona, la tragedia se le hizo muy presente en su vida tras la muerte de su hermano y fue algo que la marcó de por vida.

La periodista se animó y fue al ciclo conducido por la coach de los famosos Daniela de Lucía que sale por América y allí la conductora le consultó sobre este momento trágico para ella y para toda su familia. Franco David tenía tan solo 22 años cuando lamentablemente falleció.

"Yo creo que no lo sané porque cada vez que toco el tema, me emociona. Me duele", comenzó diciendo Pamela tras la consulta de su colega. Además, contó que "Sobre todo porque era cantado. Mi hermano era adicto, pero era más que adicto porque arranca con un problema de salud mental".

La familia nunca se fue de lado de Franco, quien, según las propias palabras de Pamela, padecía una adicción desde chico. La periodista contó que la familia hizo todo lo que estaba a su alcance y más para poder sacar a su hermano de la situación: "Con la familia intentamos por todos los medios, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Él tuvo varios intentos de quitarse la vida y ya de más grande lo concretó".

El profundo dolor de Pamela David tras perder a su hermano:

El momento más complicado de la nota fue cuando recordó que su hermano iba a convertirse en padre y que él no lo sabía. Este detalle retumba en los pensamientos de Pamela y se pregunta constantemente qué hubiese pasado si su hermano se enteraba: "Mi sobrino era una semillita. La impotencia de decir, ¿qué hubiera pasado, sí? Esa es la impotencia que me da el no saber", cerró entre lágrimas.