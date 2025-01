¿Para Jimena Barón?: el posteo de Daniel Osvaldo que generó indignación

La relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo no es la mejor y todo tiene que ver por Momo, el hijo que tienen en común. Es que en varias oportunidades, la cantante ha dejado muy en claro que el jugador se desentendió del cuidado del menor y eso le causa mucho enojo.

En el 2024, Osvaldo se comenzó a mostrar más cercano a su hijo y compartió una foto donde pasaron los festejos de Navidad juntos. El exjugador de Boca culpó meses atrás a que la depresión fue un factor fundamental que le impedía pasar tiempo con todos sus seres queridos.

"Lo cuento porque es la única manera para poder salir, que la gente se entere de lo que me está pasando. Me alejé de gente que me quiso y quiere mucho. Las adicciones me hacen no tener ganas de ver a mi familia ni compartir cosas con mis hijos", confesó en su momento.

Lo cierto es que cuando todo parecía estar en paz, Daniel Osvaldo compartió un furioso posteo y todos creen que está dedicado a Jimena, quien espera un bebé junto a su nueva pareja. En su cuenta de Instagram, el padre de Momo fue totalmente contundente y lanzó sin dudar la acusación.

"Tenés que ser muy conch... para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños. Bien conch..., la madre ejemplar", expresó en el texto compartido en sus redes sociales. Lo cierto es que esto se hizo viral y generó todo tipo de opiniones entre los miles de usuarios que especularon que fue dedicado para Barón.