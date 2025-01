Marcelo Tinelli rompió el silencio y se confesó sobre su situación económica: "No tengo..."

Mientras Marcelo Tinelli se prepara para el gran estreno del reality Los Tinelli, que llegará el próximo viernes 17 de enero a Amazon Prime Video y seguirá de cerca la vida de la familia del conductor, el empresario brindó una entrevista para Pasa Montagna, programa de Pablo Montagna emitido por Radio Rivadavia.

En aquella nota se hablaron de diversos temas, pero uno de los más importantes fue el de su situación económica. Recordemos que hace pocos días se dio a conocer que el presentador puso en venta su mansión en Punta del Este, Uruguay; en medio del difícil momento que atraviesa por las deudas acumuladas y los problemas legales con empleados.

El reality "Los Tinelli" fue grabado en la mansión del famoso conductor, ubicada en Punta del Este, Uruguay. Créditos: captura de pantalla Youtube Prime Video Latinoamerica.

Sin embargo, el locutor desmintió esta información: "La casa no está en venta, es algo que quiero desmentir. No tengo ningún problema económico ni financiero. Sé de dónde viene la información, quién la hizo, todo, no me gusta andar diciendo quién".

"Creo que tiene que ver con cosas de alguien que por ahí se ensaña con cosas que tiene la vida. Periodistas que por ahí están devolviendo cosas que creen que uno ha hecho en el aire o siendo gerente de un canal con respecto a uno de sus familiares, entonces a partir de ahí pone algo que no es así", sumó Tinelli.

Esto fue lo que dijo Marcelo Tinelli en Pasa Montagna, de Radio Rivadavia

Asimismo, el conductor comentó que muchos de sus problemas de estabilidad financiera se sobredimensionaron: "Nadie está exento de los problemas económicos y financieros que está atravesando la Argentina. Si los problemas lógicos que tiene un productor, porque los tenemos todos. Mi empresa puede tardar en pagar el aguinaldo, muchas empresas pueden hacerlo, pero no va a salir como sale en cualquier lado que Tinelli no pagó tal cosa. Todos tienen deudas, refinancian cosas, y nadie está exento".

"Yo podría haber salido a hablar en las redes o mismo en el canal (América) pero no me gusta salir a desmentir cosas que no son verdaderas. Pero no me gusta", explicó Marcelo.