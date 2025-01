Marcela Tauro se quebró al hablar sobre su compañero de Intrusos que falleció

Este lunes, Marcela Tauro abrió su programa hablando sobre el fallecimiento de su compañero de Intrusos, Pablo Reynoso. Entre sus palabras de afecto, la periodista de espectáculos contó algunos detalles sobre la salud en los últimos días del histórico productor.

La conductora de Intrusos visiblemente angustiada comenzó el programa expresando: "Ayer partió un 'intruso', yo lo conocí desde la época de Indiscreciones, 40 años casi juntos. Fue productor de Marcelo Polino y mío en la radio, y desde el inicio estuvo en Intrusos. Era un ser de luz, no lo esperábamos, o sí, porque tuvo una salud muy frágil"

Con respecto a la situación de salud que atravesaba Pablo Reynoso, la periodista Marcela Tauro explicó: "Tuvo una salud muy frágil. Este último año vivió mucho tiempo internado, pero salía y se lo veía con ganas y después caía de vuelta. La última internación supimos que era muy brava, que estaba muy mal, que era difícil, pero la semana pasada nos habían dado como una esperanza que parecía que había mejorado, y después no".

Marcela Tauro se emocionó en vivo al contar detalles del fallecimiento de su compañero

En sus emotivas palabras tras el fallecimiento del productor continuó: "La verdad que lo extrañamos mucho, porque era un tipo divino que no se merecía este final. Murió muy joven. En el canal todos lo queríamos, era muy servicial, muy buen compañero". Siguiendo con la triste despedida Marcela Tauro agregó: "Para nosotros no es fácil hacer hoy este programa, no fue fácil enterarnos ayer de su partida. Le mando un beso grande a Hernán, su hermano, a su tía María, y a su sobrina. Él amaba a su sobrina...".

Sobre el final de la introducción dedicada a Pablo Reynoso la conductora confesó: "Yo quiero creer que en este momento Pablo está con su mamá. A partir de la muerte de su mamá le agarró como una depresión muy fuerte y no pudo superarla. Sobrevivió, sobrevivió estos años, pero no vivió, no era feliz". Por último se sinceró: "Igual a mí me hubiera gustado que esté hoy acá, y no con su mamá. Pero deseo de corazón que encuentre la paz y la felicidad que no pudo tener acá. Si hay una persona buena en este mundo era él, deseo de corazón que encuentre la paz y la felicidad que no pudo tener acá. Les pido un aplauso por favor, y Pablo este programa te lo dedicamos a vos".