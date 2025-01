La tristeza de Elba Marcovecchio plasmada en un posteo dedicado a Lanata a dos semanas de su partida

Un emotivo mensaje dedicado al legendario Jorge Lanata, fue compartido por Elba Marcovecchio en sus redes sociales este lunes, tras cumplirse dos semanas de la partida del gran periodista.

En el posteo subido en sus historias de Instagram, se puede ver a Elba Marcovecchio abrazada con Jorge Lanata luciendo sonrientes frente a la cámara. Acompañando la publicación agregó el tema musical Tears in heaven del cantante Eric Clapton, cuya letra refleja su sentir al recordar al periodista. Al pié de la foto la abogada dibujó un corazón roto hecho a mano con la herramienta de la aplicación.

En la publicación que hizo la abogada para recordar a Lanata, añadió también la letra del tema que eligió para dar sonido a su mensaje, allí escribió: "Would you know my name if I saw you in Heaven?, Would it be the same if I saw you in Heaven? I must be strong and carry on".

La traducción al español de la letra elegida reza: "¿Sabrías mi nombre si te veo en el cielo?, ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y seguir adelante".

El sentido posteo de Elba Marcovecchio para rcordar a Jorge Lanata. Foto: Instagram @elbitamarcovecchio

Algunos días después del triste fallecimiento de Jorge Lanata, su viuda compartió un triste mensaje de despedida en su cuenta de Instagram en el que expresó: " No puedo despedirte, no puedo soportar que sea verdad"

El triste mensaje de la abogada a los pocos días del fallecimiento de Lanata. Foto: Instagram @elbitamarcovecchio

Estos han sido días muy duros en la vida de Elba Marcovecchio, quien contrajo matrimonio con Jorge Lanata en abril de 2022 luego de comenzar su relación en 2020. La abogada acompañó en todo momento al periodista durante los largos meses de internación que estuvieron cargados de preocupación y angustia por el delicado estado de salud de su marido.