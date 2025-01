La filosa publicación de Cande, la hija de Tinelli, en contra de Mauro Icardi y la China Suárez

Tras los últimos escándalos entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, la hija de Marcelo Tinelli, Cande Tinelli usó sus redes sociales para compartir su opinión sobre las cruentas imágenes de la conductora de Telefe con el futbolista y su hija en el contexto de la caza de animales.

En su cuenta de Instagram, Cande Tinelli publicó una contundente historia, sumando su opinión a la de tantos famosos que se expresaron en contra de las escalofriantes fotos y videos. En su postero inicial escribió solo un emoji de una cara verde vomitando, en referencia a las crueles fotos y videos de Mauro Icardi, Wanda Nara y su pequeña niña junto con las armas de caza y los cuerpos de sus presas.

Cande Tinelli y su reacción inicial a las escandalosas imágenes de caza de animales. Foto: Instagram @angeldebritooki

En otra historia compartida por Cande Tinelli en la misma red social en referencia a lo acontecido con Wanda y Mauro, dejó claro que no tomó partido por ninguna de las personas que se vieron involucradas en semejante polémica, argumentando: "Yo no banco a nadie en nada, no estoy ni de un lado ni del otro. No me meto en asuntos que no son míos".

Continuando con el tajante posteo en relación a la posición de la China Suárez en medio del escándalo, esgrimió: "¿Me parece un horror la caza de animales? Sí. Luego que cada uno interprete lo que quiere. No me interesa meterme con nadie ni generar quilombo". Para concluir su mensaje agregó: "Ya no soy más una adolescente, me dan mucha paja esas cosas. No me rompan los huevos. Gracias"

El contundente mensaje de Cande Tinelli en contra de Mauro y la China Suárez. Foto: Instagram @candelariatinelli

De esta manera Cande tinelli deja fuera los rumores que apuntaban a que apoyaba a Wanda Nara, sino que su postura es a favor de los derechos de los animales y en contra de la caza de los mismos.

En el revuelo que causaron estas imágenes también se expresaron artistas como Marcela Kloosterboer, que también dejó un contundente mensaje en referencia a la difusión de las imágenes de Wanda Nara y Mauro Icardi exclamando: "Y ella es vegetariana, ¿no? Siempre muy coherente todo".