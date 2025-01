Jennifer Garner ayuda a Ben Affleck en su peor momento tras el divorcio de Jennifer Lopez

Tras su divorcio de Jennifer Lopez, Ben Affleck se refugió en sus afectos más cercanos. Entre esas personas que le prestaron el hombro se encuentra ni más ni menos que Jennifer Garner, su ex esposa y madre de sus tres hijos. La actriz de Alias volvió a demostrar en estos días el amor que siente por Ben.



El gran incendio forestal que sufrió California a comienzos de semana, un tema de estado que alertó al presidente saliente Joe Biden, obligó a miles de personas a dejar sus hogares. Uno de los damnificados fue Ben Affleck. El ganador del Premio Oscar por Argo se vio obligado a abandonar su casa, una mansión valuada en 20 millones de dólares a la que se mudó tras la ruptura con JLo.

Jennifer Garner hospedó a Ben Affleck tras el incendio forestal que azotó a California. Fuente: Instagram @jennifergarner.



Sin la posibilidad de ocupar su casa por al menos unos días, Ben debía ir a parar a un hotel o a la propiedad de alguno de sus amigos. Sin embargo, Jennifer Garner volvió a tenderle una soga. Su ex esposa aceptó albergarlo hasta que las autoridades californianas permitieran a Affleck regresar a la su mansión de Pacific Palisades.



Los recientes incendios forestales en Pacific Palisades, Los Ángeles, han afectado a numerosos residentes, incluyendo a Ben Affleck, quien se ha visto obligado a evacuar su hogar y refugiarse en la casa de su ex esposa, Jennifer Garner. El actor regresó al vecindario de Brentwood, donde vivió mientras estuvo casado con Garner.



El feroz incendio forestal que azotó a California comenzó el pasado martes en horas de la mañana. El fuego arrasó con miles de hectáreas y obligó a más de 30.000 personas a abandonar sus hogares. De hecho, los famosos que abandonaron sus casas por los incendios en California son muchos más que el caso de Ben Affleck. A pesar de la grave situación, Affleck se dirigió a la casa de su exesposa Jennifer Garner y allí se reencontró con sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.



El motivo por el que Ben Affleck no asistirá al estreno de la nueva película de Jennifer Lopez



Ben Affleck no asistirá al estreno de Kiss of the Spider Woman, la nueva película de Jennifer Lopez, que se llevará a cabo en el Festival de Cine de Sundance, según fuentes cercanas al actor le confirmaron al diario Daily Mail. Aunque es productor de la película, Affleck entiende que su presencia en el evento podría desviar la atención de la película de su exesposa.

Ben Affleck no asistirá al estreno de la nueva película de Jennifer Lopez. Fuente: EFE.

Jennifer Lopez, protagonista y productora ejecutiva, será la cara principal en representación del film en el que interpreta a Ingrid Luna. Affleck, al igual que Matt Damon, no figura en la lista preliminar de asistentes. Kiss of the Spider Woman, dirigida por Bill Condon, se estrena mundialmente el 26 de enero de 2025.