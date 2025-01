La insospechada actitud de Wanda Nara con la prensa tras recibir a Maxi López en el aeropuerto

En medio del escándalo de las últimas semanas, que involucran el rompimiento de Wanda Nara con Mauro Icardi y las nuevas relaciones amorosas de cada uno, la prensa está ávida por conocer la palabra de los protagonistas, pero en este caso se llevaron una decepción al esperar alguna declaración de parte de la conductora de Telefe, sin embargo Maxi López brindó algunas palabras al llegar de sus vacaciones.

En el vivo de LAM (América TV) de este viernes, se esperaba que arribaran al aeropuerto Maxi López junto a sus hijos, por lo que los cronistas lo abordaron para consultarle su opinión acerca de los escándalos en torno a su expareja con Mauro Icardi, los noteros se llevaron una sorpresa al ver a Wanda Nara recibiendo a Maxi y a sus hijos mostrando una inesperada actitud frente a la prensa.

"¿Cómo va a seguir todo?, ¿Te sorprendió este blanqueo de la relación entre la China y Mauro?, ¿Wanda vos también estabas cazando, disparando?, ¿Te arrepentís de exponer todo y tanto?, ¿Va a haber un límite en la exposición de tu parte y de ustedes? ¿Cómo estás con la denuncia?”, fueron algunas de las tantas preguntas que los diferentes cronistas le formularon una tras otra a Wanda Nara sobre los escandalosos hechos trascendidos con Mauro Icardi, a lo que la empresaria simplemente respondió con absoluta indiferencia llamándose al silencio. Llama la atención su reacción, ya que por lo general la conductora suele expresarse y dar algunas declaraciones cuando hay algún revuelo mediático que la involucra.

Wanda Nara reacciona a las preguntas de los cronistas de una manera inesperada

Luego de ignorar las constantes preguntas de la ola de noteros y periodistas que esperaban a Wanda Nara a la salida del aeropuerto, los cuales rodeaban su auto intentando lograr alguna declaración, la empresaria se limitó a cargar el equipaje de sus hijos y ordenar el vehículo terminado la situación sin emitir una palabra con un fuerte portazo que casi le arranca el micrófono al notero de LAM.

En cambio Maxi López brindó algunas escasas declaraciones al cronista del programa de Ángel de Brito, al ser interceptado por este el exjugador explicó: “Estoy bien, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Está todo bien pero no quiero hablar del tema". Por último, mientras caminaba presuroso junto a sus hijos, brevemente explicó: "Ahora seguramente voy a hablar con la madre de los chicos pero en privado. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Vengo de vacaciones"