El tajante audio con la tremenda queja en contra de Wanda Nara y Mauro Icardi: "El día que me lo cruce le voy a decir de todo"

Una ex empleada de Wanda Nara y Mauro Icardi reveló un contundente audio el cual envió a Ángel de Brito para ser publicado en LAM tras el escándalo generado al confirmarse el romance entre el delantero y la China Suárez.

El audio fue enviado por Analía Alvarado, una ex empleada de Wanda Nara y Mauro Icardi, en el contenido del mensaje la mujer cuenta la desagradable experiencia qué vivió al trabajar con la pareja. Este testimonio aparece justo en este momento de tanto revuelo mediático tras confirmarse el romance del delantero del Galatasaray con la China Suárez.

La exempleada dice haber trabajado con la pareja en Milán, Italia y reclama el pago de una deuda que al parecer lleva ya mucho tiempo. "Lo único que te cuento es que a mí no me pagaron nada de lo que me deben, se pelean por las herencias y no tienen para pagarme lo que me deben a mí, eso es lo más triste, la verdad que es una vergüenza”, sentenció muy tajante la mujer contra Wanda y su expareja.

En el audio que le envió a De Brito dijo no estar al tanto de todo lo que ha pasado en estos días con Wanda Nara y Mauro Icardi. "No debe ser nada bueno si viene de Wanda y Mauro, quilombo seguro", disparó la exempleada.

El tremendo audio enviado a LAM que liquida a Mauro Icardi y Wanda Nara

La exempleada continuó agregando: “Ella no tiene vergüenza por nada ni por nadie, ni de su persona tiene vergüenza. Ella pasó año nuevo acá también (Punta del Este) estuvo cerquita y no nos vimos". Por consiguiente, cerró muy duramente contra Wanda Nara y Mauro Icardi expresando: "Por suerte no nos cruzamos, porque el día que me los cruce les voy a decir de todo, que me paguen lo que me deben primero”.