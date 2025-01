El romántico video de Mauro Icardi con la China Suárez acompañado por un tema musical con una sugerente letra

Este es el segundo posteo que realiza Mauro Icardi donde muestra abiertamente su amor por la China Suárez. En esta oportunidad, con un video muy romántico que acompañó con una canción que contiene una sugerente letra que hace referencia a su novia.

En medio de la batalla mediática y legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el delantero no dudó en demostrar su profundo amor por la actriz compartiendo su felicidad con todos sus seguidores. En las imágenes se puede ver a la China Suárez recostada en el regazo del jugador luciendo sonrientes y muy enamorados, de fondo suena una canción de Camilo, Farruko y Reik llamada " Si me dices que sí ".

La letra de la canción que el Mauro Icardi le dedica a la actriz dice: "Dime qué voy a hacer, para que tú te quedes aquí (Eh, eh, dime qué hago), si no eres tú, no es nadie, y es así (y es así) si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir (si no estás, me muero), si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir (ya no quiero vivir)".

Mauro Icardi y la China Suárez en un romántico momento compartido en las redes

Por su parte, la China Suárez compartió el posteo que le dedicó su novio, subiéndolo a las historias de su cuenta de Instagram y acompañándolo con un tierno emoji de corazón, sin agregar ninguna palabra.

La China Suárez compartió el posteo de Mauro Icardi. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La confirmación de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez se hizo esperar durante un tiempo, mientras, sus protagonistas se encargaron de dar pistas mostrando imágenes y haciendo posteos de su estadía en la casa de Nordelta del futbolista, en las que se podían ver detalles que daban cuenta de la historia de amor que estaban viviendo sin ser revelada al público.