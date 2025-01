El motivo de la indignación de Florencia Peña por la enésima retransmisión de un programa humorístico de Telefe en el que ella participó

En una entrevista de streaming, Florencia Peña se mostró muy molesta al brindar su opinión sobre el regreso a la pantalla de Telefe del exitoso programa de humor Poné a Francella, del cual ella formó parte a principios del año 2000.

La protagonista del exitoso musical Mamma Mía, se mostró en desacuerdo con la retransmisión del ciclo de Telefe que tenía algunos sketches que tocaban temáticas que hoy no son aceptadas por una buena parte de la sociedad. Consultada por Homero Pettinato en el programa Sería Increíble (Olga), la actriz expresó: “Para mí está pasado, no da que lo pasen de nuevo”

El entrevistador muy atento a la respuesta de Florencia Peña le interpeló: ¿Eso se pregunta, se consulta o se habla? ¿Alguien te dijo ‘che Flor, lo vamos a volver a pasar’ o estás como nosotros que prendimos la tele y lo vimos?”. A lo que la actriz no dudó en responder con franca claridad esgrimiendo: “Quiero explayarme porque esto va a ser titular... yo amé hacer ‘Poné a Francella’, amo laburar con Guille, creo que soy la mujer con la que más trabajó, nos entendemos muy bien, aprendí mucho de él, me divierto mucho con él, pero yo creo que el humor tiene que ver con las épocas”.

La actriz comparó el programa de Telefe con ciclos exitosos de la década de los ochenta, por lo que explicó: “Si hoy vemos a Olmedo, uno puede entenderlo mirando para atrás y diciendo ‘ese es el humor del que nos reíamos’, pero si lo ponés hoy, no te reís. Me parece que están fuera de contexto... Hoy ‘El Manosanta’ haciéndole cosas con la mano en el c... a una chica no va”.

Por último, Florencia Peña sin guardarse nada, fiel a su estilo frontal concluyó: "Yo amo ‘Poné a Francella’, pero lo amé en su momento. No sé, me pregunto, si es un programa para verlo hoy. El sketch de La Nena es el más jodido. Era ilegal entonces, ya estaba mal. Lo que pasa es que Julieta Prandi era la chica del momento”.

Este año Telefe vuelve a poner al aire el exitoso programa humorístico cargado de sketches emitido entre el 2001 y el 2002, de esta manera el canal busca elevar los niveles de audiencia del verano.