Carolina Herrera habría tomado una drástica decisión con María Eugenia Suárez al enterarse de un polémico dato de la actriz

María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, es una de las protagonistas del momento por el escándalo que hay entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La polémica no cesa ni un minuto y hace pocos días en LAM, Wanda se comunicó en plena emisión del programa con Ángel de Brito y reveló una información de la actriz que dio que hablar.

"Lo que pasa es que él no tiene los huevos porque él siempre la basureó, habló las peores cosas de ella, que era fácil, regalada, que tenía olor. Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno", comentó la conductora en el ciclo de canal América.

Hace pocos días, Wanda Nara contó en LAM que Mauro Icardi dijo que la actriz "tenía olor". Créditos: Instagram Sangrejaponesa.

Tras los dichos de Nara, en las redes sociales, los internautas afirmaron que "no es la primera vez que se dice del olor de 'La China'".

Y ahora, Ángel de Brito reveló en sus historias de Instagram (@Angeldebritooki) la información que le llegó de un seguidor sobre María Eugenia Suárez.

Ángel de Brito compartió en sus historias de Instagram la información que le llegó de un seguidor. Créditos: captura de pantalla Instagram Angeldebritooki.

"Hola Ángel, ¿cómo estás? Me dicen que bajaron a 'La China' de Carolina Herrera por los dichos de sus olores y por la vestimenta de Madrid, su representante está tratando de esconderlo, pero ya tienen la orden de los abogados de desvincularla", fue el mensaje que recibió el periodista.

Cabe destacar que la actriz es embajadora de la marca de moda y ha sido parte de varios eventos de la empresa.