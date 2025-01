Benjamín Vicuña hizo una contundente referencia sobre la China Suárez en una llamada con Wanda Nara

En Intrusos (América TV ), contaron los pormenores del llamado telefónico inesperado que mantuvieron Benjamín Vicuña y Wanda Nara, tras conocerse públicamente la confirmación en redes sociales sobre la relación amorosa entre María Eugenia Suárez y Mauro Icardi.

El especialista en espectáculos Guido Záffora, reveló los detalles de la conversación telefónica entre la conductora de Telefe y el actor exmarido de la China Suárez. El panelista comenzó contando: "Vicuña se pone en un lugar como consolándola a Wanda, diciéndole: 'Eugenia es así, no te preocupes"

El periodista comentó que el actor chileno fue el que llamó a la empresaria y que estuvieron como media hora hablando en un diálogo que había sido cordial pero acalorado. También reveló que con respecto al escándalo en el aeropuerto entre el Benjamín Vicuña y la actriz, el que en realidad olvidó los papeles para el embarque del niño fue él y no la China Suárez.

También Guido Záffora comentó que Benjamín Vicuña hoy está mas del lado de Wanda Nara que de la China Suárez en alusión a todo el revuelo que se generó con la confirmación del vínculo amoroso de la actriz y el futbolista. El panelista de Intrusos además había contado cómo fue la reacción inicial de Wanda Nara al enterarse de la publicación que confirmaba el romance entre su ex Mauro Icardi con la China Suárez: "Wanda estalló, sabía todo pero no se esperaba la foto". Además agregó: "No sabía que iba a subir un posteo con la música de París, justamente donde arranca el Wandagate. Esto la superó".

Con respecto a la reacción de Wanda Nara al enterarse de la confirmación de la relación de su ex con la actriz, Záffora reveló: "Agarró el celular porque necesitaba confirmarlo con sus ojos. Se puso como loca, se alteró, no lo podía creer", detalló sobre el impacto que generó el posteo en Wanda". En adición a ello el panelista agregó: "Lo que más le dolió a Wanda fue la canción del posteo porque dicen me están tomando el pelo. La China hace tres años hace un chiste con esta canción, eso la sacó de quicio"