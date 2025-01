Revelaron cómo fueron los últimos días de Jorge Lanata y el pedido especial a un cirujano

Jorge Lanata murió luego de luchar por su vida durante seis meses, todo comenzó el 14 de junio de 2024 cuando fue hospitalizado tras descompensarse mientras se realizaba estudios de rutina en el Hospital Italiano, finalmente su esposa Elba Marcovecchio comunicó su deceso el 30 de diciembre.

Jorge, perdió la pelea más dura que tuvo en su vida y si bien todos tenían esa sensación de que iba a poder recuperarse, colegas y compañeros de Radio Mitre expresaban en los medios de que era algo que se venía esperando pero que no querían que pase. En el programa de Mariana Fabbiani, un panelista expresó cómo fueron las últimas horas.

"Hablé con una de las personas que lo cuidó todos estos meses y me contó una serie de situaciones que reflejan el humor de él y el cariño que le tenían durante todo este tiempo que lo cuidaron". Además agregó el panelista que "a los enfermeros les gustaba cantarle a Jorge Lanata porque una vez les pidió eso".

También contó una situación que pasó cuando a él le detectaron la isquemia intestinal y tuvo que afrontar cuatro cirugías por etapas debido a su cuadro de salud. Allí el periodista contó una charla que mantuvo Jorge con el cirujano antes de que procedan a dormirlo para comenzar la operación.

La íntima charla de Jorge Lanata con el cirujano antes de una operación:

"Antes de que lo durmieran, le dice al cirujano 'doctor si me pasa algo no me salve, ya se fueron los K (Cristina) así que me puedo morir tranquilo'. Ese fue Lanata 100%", confesó el periodista y causó sonrisas en sus compañeros que recordaron el humor ácido que tenía el comunicador.