Ricardo Mollo tomó partido y se mostró con un sticker de Aerolíneas Argentinas

En pleno conflicto con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas por reclamos salariales, que llevaron a un paro y sus consecuentes demoras y cancelaciones, el cantante y guitarrista de Divididos, Ricardo Mollo, tuvo un claro gesto a favor de la empresa estatal, pegando un sticker con el logo de la empresa en su parlante.

El gesto fue compartido desde la propia cuenta de Instagram de Ricardo, que evidentemente buscó dejar en clara su postura y que la acción no pase desapercibida. No es la primera vez que el ex Sumo marca su postura respecto a temas políticos, aunque nunca haya hecho de ello su principal bandera como artista.

El músico ya había declarado su apoyo hacia la aerolínea

Por supuesto que esto no fue ignorado, y rápidamente el nombre de Ricardo Mollo fue tendencia en redes. Los usuarios se dividieron entre quienes bancaban al artista por su inclinación hacia la aerolínea nacional de bandera, que es una de las tantas que el Gobierno ha querido privatizar, mientras que otros enfatizaron en que su acción era "hipócrita".

El trío de power rock es uno de los más exitosos de la escena nacional. Surgido a partir de la separación de Sumo, tras la muerte de Luca Prodan, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, y el más reciente miembro Catriel Ciavarella, se preparan para un show masivo que darán en el Estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors hace de local.

Ricardo suele tener acciones políticas concretas, en especial con colaboración con comedores o merenderos. De hecho en varios de sus shows ha pedido a sus fanáticos que lleven alimentos que luego fueron repartidos por La Poderosa, la organización que cuenta en Nacho Levy como uno de sus principales referentes.