Luis Ventura reveló un fuerte episodio que tuvo con Jorge Lanata: “Nos dijimos cosas atroces porque yo no me banqué que…”

Mucho se ha hablado en estos días sobre Jorge Lanata, pero no sólo por su salud, sino también por la gran interna familiar que hay entre sus hijas y exmujeres que se aliaron contra Elba Marcovecchio, esposa actual del periodista.

En Secretos Verdaderos tocaron este difícil tema y Luis Ventura fue categórico a la hora de referirse al conductor de Lanata Sin Filtro. "Uno de los grandes temas de la semana fue Jorge Lanata. Y no sólo se habló de su salud, sino que también se abordó cómo se manejan todos los que son afectos directos de él", comenzó diciendo el mediático.

El periodista se encuentra internado en el Hospital Italiano desde el pasado 14 de junio.

Y continuó: "Un periodista que ha tenido una fecunda trayectoria y trabajo, a lo largo de tantos años, director de Página 12, estuvo en Revista XXIII, en Canal Trece, Clarín. Estuvo de la vereda de enfrente, volvió... y entonces se ha generado como un mito alrededor de este periodista que es, para mí, el más popular de los medios argentinos".

"Y hoy en día el foco está en la familia ensamblada, estamos hablando de administraciones matrimoniales anteriores y una pareja, una abogada que es mediática, que se casó y ha tenido la posibilidad de tener un testamento, o al menos un poder, que le da la posibilidad de decidir con respecto a lo que le pasa a su marido. Pero también tiene hijas de dos parejas anteriores. Y Elba Marcovecchio, como buena abogada que es, lo que hizo fue empezar a aplicar lo que su marido le pedía, que no siempre fueron bien recibidas por los demás", expresó el conductor del ciclo.

Ventura conduce "Secretos verdaderos" por América TV. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Por otro lado, Luis Ventura recordó un difícil momento que vivió con Jorge Lanata años atrás. "Él intentó iniciarme un juicio, en su enojo, y llegamos a una mediación donde yo estaba descontrolado, lo invitaba a pelear en la calle, y él redobló la apuesta y me dijo que quería hacerme un juicio civil por dinero por un peso. Nos dijimos cosas atroces porque yo no me banqué que él, para minimizar la información que yo había manejado, dijo al aire que yo era empleado de Leo Fariña. A partir de eso le devolví cuatriplicado lo que me dijo", contó el ex Intrusos.