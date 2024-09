El inesperado insulto de Mirtha Legrand sobre Abel Pintos que la diva deslizó sin filtro delante del cantante

Es sabido que Mirtha Legrand no se caracteriza por callar los reclamos que le quiere hacer a los invitados a su programa, y en esta oportunidad, un desencajado Abel Pintos fue destinatario de un inesperado insulto de la diva, por la cantidad de veces que lo ha invitado a su ciclo y él no ha podido asistir por cuestiones de agenda laboral.

Además del popular artista, estuvieron en la la mesa de Mirtha Legrand figuras como Marta González, Betiana Blum y Pía Shaw. Sobre el final de la grabación, la legendaria conductora sorprendió a Abel Pintos con una filosa chicana, que desató las risas de todos los presentes.

"Qué linda mesa, chicos. Hablamos de todo, como si estuviéramos en casa. ¿Se sintieron cómodos?", preguntó primero Legrand. Acto seguido, mirando a Pintos disparó: "Cuánto tiempo, Abel... 'Que voy a ir el programa, no esta semana no puedo'. ¿Entonces cuándo viene? 'No, está en Mar del Plata ahora'. 'No, está de gira...' Anda a la mier*. Demasiado, demasiado. Ya basta", soltó la anfitriona de La noche de Mirtha (El Trece).

Acto seguido, en medio festejo de los comensales por el desliz de diva, Mirtha Legrand pidió una pausa para comer el postre y dar un cierre a la emisión del sábado.

Hay que aclarar que más allá de la agenda de la nutrida agenda de shows que suele tener Abel Pintos, el artista próximamente protagonizará una serie de presentaciones junto a Luciano Pereyra en el Luna Park.