Paramount lanzó el trailer de una de las series más esperadas

Paramount+ presentó el tráiler oficial de la muy esperada nueva serie original, LANDMAN, protagonizada por el ganador del Oscar, Billy Bob Thornton. El drama se estrenará el 18 de noviembre en Latinoamérica.

Co-creada por la nominada al Oscar, Taylor Sheridan y Christian Wallace, LANDMAN es ambientada en los proverbiales pueblos en auge del oeste de Texas. Esta es una historia contemporánea de búsqueda de fortuna en el mundo de las plataformas petroleras.

Basada en el notable pódcast de 11 partes "Boomtown" de Imperative Entertainment y Texas Monthly, la serie presenta una narrativa de contrastes, donde trabajadores de campo y multimillonarios arriesgados impulsan un auge tan grande que está transformando nuestro clima, nuestra economía y nuestra geopolítica.

Además de Thornton, la serie está protagonizada por Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia) y Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans). Jon Hamm (Mad Men) protagonizará un papel invitado recurrente con Andy García (franquicia Los Mercenarios) y Michael Peña (End of Watch) también como estrellas invitadas.

La serie es la última incorporación a la creciente lista de Sheridan en Paramount+, que incluye 1923, 1883, LIONESS, MAYOR OF KINGSTOWN, TULSA KING y LAWMEN: BASS REEVES.