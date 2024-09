Juampi González: "Siento una conexión especial con Mendoza"

Tenía en mente estudiar Ingeniería Industrial, pero se terminó inclinando por el humor, una decisión un poco chocante para sus padres en ese entonces. Sin embargo, la comedia le ha dado grandes alegrías a Juampi González, incluso a nivel familiar, ya que le permitió tener un encuentro especial con la provincia que lo vio nacer: Mendoza.

"A la comedia le debo un montón porque, entre cosas, me hizo reencontrar con el lugar que nací, Mendoza, que no había ido hasta los 28 años, Incluso, tuve la posibilidad, hace un par de años, de llevar a mis viejos también a Mendoza. Para mí era todo un símbolo ir con mis padres al lugar que nací. Y fuimos a ver la casa donde, en teoría, yo viví ocho meses y estuvimos almorzando con los que eran los vecinos en ese momento. Fue un viaje muy lindo y que para mí fue de retribución, de poder cerrar un círculo que sentí que estaba medio abierto. Yo soy mendocino de papeles, después me crie en otros lugares. Pero realmente siento una conexión especial con Mendoza", expresó el humorista.

El humorista nació en Godoy Cruz el 16 de febrero de 1988. Créditos: Facebook Juampi González.

Y aunque González sólo vivió ocho meses en la tierra del sol y del buen vino, y se crió en distintos lugares -Comodoro Rivadavia, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Neuquén y Buenos Aires-, el artista reconoce que siempre que visita Mendoza se "siente en casa". "La gente me recibe de manera muy cálida. Siempre que voy a Mendoza, el teatro explota, digo, hoy en día donde por ahí hay menos consumo, en general, y yo lo noto. La situación del país hace que el comportamiento sea distinto y de repente voy a Mendoza y cinco días antes ya está por agotarse. Algo sucede con Mendoza", comentó González.

Este fin de semana, Juampi González vuelve recargado a Mendoza con Soltero 2.0. El espectáculo más exitoso de humor de los últimos años, tiene una nueva versión. En esta propuesta, el comediante despliega toda su espontaneidad, creatividad, carisma, rapidez, humor picante... y por supuesto, su singular manera de ver la realidad del "soltero". Para hacer este recorrido de las maravillas y expectativas que existen en el mundo de la soltería, o del vértigo de ser soltero, lo acompañarán sus personajes más picantes y divertidos, como Alessandra Teapoya y más.

El domingo 8 de septiembre, el comediante se presentará en el Teatro Mendoza con "Soltero 2.0". Créditos: Facebook Juampi González.

La cómplice interacción y la improvisación con el público son parte del juego escénico que propone el González en su renovado show, en el que despliega su carisma y humor a través de monólogos y una ácida mirada de la realidad de la soltería.

Soltero 2.0 llegará al Teatro Mendoza (San Juan 1427. Ciudad) el próximo domingo 8 de septiembre a las 21 h. Las entradas ya están a la venta y se adquieren por medio de la página EntradaWeb. Los tickets van desde los $10.000 a los $16.000, según la ubicación elegida. Es importante resaltar que a estos precios se les debe sumar el Servicio Venta Internet de la página.

Juampi González dialogó con MDZ Show acerca de esta nueva propuesta de humor y también se sinceró sobre su vida personal.

El artista habló con MDZ Show. Créditos: Facebook Juampi González.

- Este fin de semana presentas Soltero 2.0, un espectáculo renovado del show que venís haciendo hace varios años. ¿Qué tiene esta nueva versión?

- Cambié la parte de los monólogos, básicamente, lo que cuento es otra cosa. Sigue manteniendo la estructura de Alessandra primero y Juampi después, por eso no cambió completamente el nombre. En este caso, hablo de mi crianza y de mi relación con mis padres. Trato de analizarme a mí mismo porque es más barato (risas) y trato de entender por qué es que, hoy en día, me comporto como me comporto; porque cuento de que vengo de una familia muy estructurada y conservadora y, dentro de esa familia, yo de repente iba a ser ingeniero y después me convertí en comediante. Durante toda mi crianza me trataron de esquivar cualquier tipo de temática sexual, muy de la generación de mi época en la que no se hablaba de eso. Y hoy en día, salí con un personaje que es una sexóloga, en mi show hablo mucho de sexo también. Como que en todo les salí lo contrario a ellos (risas). Pero tratando siempre que la gente se sienta identificada. Alessandra Teapoya es una parodia a la sexóloga Alessandra Rampolla. Créditos: Facebook Juampi González.

- ¿Alguna vez tus papás fueron al show de Soltero?

- Al de Soltero 2.0 todavía no fueron. Pero al de Soltero sí. Mis viejos desde un principio que me bancan y me siguen. Yo todavía no los invité al show de ahora porque quiero afinarlo bien, porque mis viejos son de tomarse las cosas bastante personales, en el buen sentido. Les da cosa que yo los nombre, pero yo siempre les digo que si la gente se ríe cuando yo nombró algo de padres, ¡es porque les ha pasado! Todos vivimos lo mismo. Pero la verdad es que siempre que me fueron a ver al teatro mis viejos, se les cae la baba, les encanta.

- ¿Qué te dijeron cuando les comentaste que querías dejar ingeniería y dedicarte por completo al humor?

- Trataron de contenerse y casi matarme (risas), pero por la boca salían palabras muy amenas. Me dijeron: “Mira, bueno, te bancamos, pero no abandones. Fíjate, porque eso puede ser temporal, en cambio la carrera te va a servir para siempre”. Todos los consejos que te va a decir alguien, pero me lo dijeron desde el amor, la protección, la seguridad; todo bien intencionado, pero con una cabeza distinta a la que tiene esta generación, que fue la que vino a romper ese molde. Con el tiempo fueron ablandándose y vieron que yo lo disfrutaba. Juampi en sus primeros años como humorista. Créditos: Facebook Juampi González.

- Por otro lado, respecto a tu espectáculo que aborda lo que es la soltería, hay un tema que está en debate actualmente y es el de la monogamia y de la poligamia. ¿Qué pensás?

- Hace poco me hicieron una entrevista que no sé por qué terminamos en esa temática. El medio subió un clip, que justamente lo editaron para que sea más polémico todavía, porque yo en la nota lo desarrollo un poco más; pero justamente contando de que hoy, el Juampi de 36 años y también como comediante, porque mi trabajo es cuestionarme cosas, me empecé a cuestionar hace tiempo la monogamia in aeternum, de no estar con nadie más por el resto de tu vida, y lo empecé a ver como muy forzado en esta época. Por ahí, cuando vivíamos hace cincuenta años atrás, no existían las redes sociales, la gente no viajaba tanto, medio que bueno, conocías a la persona que conocías y ya está. Hoy en día, que podés entablar relaciones con varias personas y el celular un poco nos pudrió el cerebro, empezamos a analizar distintos tipos: el poliamor, la pareja abierta; y yo decía, que así como la monogamia estricta no me cierra del todo, la pareja abierta me sonaba a un kiosco 24/7, algo abierto en el que entra y sale el que quiera. Entonces, usé el término “monogamia flexible”, que es sincerarte con tu pareja y que sea la persona de más confianza que tengas para poder contarle y definir qué hacer y qué no.

- ¿Te afectan las críticas?

- En ese video en particular no. Me causaba gracia como me putea*** todos: “Es un pelotu**”; “Miren, este fue el esperma más rápido”. Están opinando sobre una idea que tengo y sobre un clip que fue editado adrede para que sea más polémico, porque por ahí si me escuchas la explicación entera podés no estar de acuerdo, pero no vas a decir “uh, es una pelotud** lo que plantea”. En ese caso en particular, mucho no me afectó. Si es sobre un video de Instagram, uno aprendió a no darle mucha bola porque siempre digo que mi mejor versión no está en un video de Instagram, sino arriba de un escenario. Entonces, donde más me puede molestar, es que alguien venga al teatro y después me manda un mensaje diciéndome “che, la verdad malísimo lo que hacés”. Ahí yo creo que me puede afectar un poco más porque es a lo que me dedico, pero bueno, también uno va entendiendo que el humor es recontra subjetivo y puede no gustarle a todo el mundo. No me afecta como me afectaba antes. Si hay palabras autorizadas que te dicen que una crítica, bienvenida sea. No es que el público no puede opinar, porque lo hace, pero uno va teniendo noción con el paso del tiempo de que si hago un show para ochocientas cincuenta personas y de repente ves uno que tiene cara de tuj* pero ves el resto que se está riendo, bueno, mi humor no va para esa persona, pero para los otros sí.