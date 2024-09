Joaquina: "Estoy muy feliz de poder estar compartiendo mi música en Argentina"

Con sólo veinte años, la cantautora Joaquina se ha convertido rápidamente en una de las estrellas en ascenso más emocionantes del pop latino. En 2023 gano el Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Además, Joaquina lanzo su EP debut, Los mejores años, demostrando la habilidad especial de la cantautora para capturar los matices de la angustia adolescente de una manera igualmente pegadiza y poética el cual le consiguió la segunda nominación al Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum Cantautor.

Este año, la venezolana-americana continúa demostrando porqué es considerada una de las artistas más talentosas y prometedoras de la música latina. Recientemente Joaquina fue la única artista de música latina que tuvo la oportunidad de unirse a Andrea Bocelli en el concierto de celebración del 30 aniversario del artista italiano en Londres donde interpretó "Vivo por ella" a dúo con Bocelli ante los 30,000 espectadores que estaban presentes.

Tras cantar ambas, Joaquina y Nicki Nicole se saludaron en el escenario.

Así mismo, Joaquina se presentó en México y España con shows agotados, y logró un histórico perfil en la portada de Cosmopolitan España. Este mes, la cantautora también lanzo dos sencillos nuevos, “No llames lo mío nuestro” y “El alquimista”, el cual le regaló de manera sorpresiva y se ha hecho viral de forma orgánica.

Joaquina abrió el showcase y ofreció un repertorio de sus temas como “Pesimista”, “Quise quererte”, “No llames a lo mío nuestro” y “El alquimista”, pasando del piano a la guitarra con absoluta naturalidad.

En la previa Joaquina dialogó mano a mano con MDZ y mencionó que es fanática "de muchos artistas argentino como Fito Paez o Soda Stereo... Hoy en día, por ejemplo, me encanta lo que está haciendo Nicki, me encanta lo que está haciendo Duki, me encanta lo que está haciendo Milo J, Emilia".

Nicki Nicole y Joaquina posaron juntos en la alfombra roja.

La joven venezolana se quedó con este importante premio que la moviliza. "Apenas estoy comenzando mi carrera y sentir el apoyo de las personas que me escuchan y también el apoyo de la Academia después de estar nominada el año pasado y ganar el Latin Grammy Mejor Nuevo Artista el año pasado es algo hermoso".

"Ha sido de mis sueños más grandes desde que tengo uso de razón y esto para mí es un sueño, estoy muy feliz de poder estar compartiendo mi música hoy por primera vez en Argentina y va a ser divertido", agregó Joaquina.