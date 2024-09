El repudiable comentario de una ex Gran hermano que las redes no perdonaron

Una ex participante de Gran Hermano tuvo un desafortunado comentario en redes, y si bien el primero era suficiente para hacer enojar a muchas personas, luego lo ratificó en un video, exacerbando aún más a sus detractores.

Todo comenzó cuando Zoe Bogach, por error, filtró que tiene un cuenta privada en Twitter, donde sube contenido exclusivo para sus seguidores. En un momento, desde su cuenta @ZBogach, escribió "Hola, quiero usar mi Twitter personal".

Ante la respuesta de una seguidora, que dijo "Úsalo acá. No te vamos a hatear. Somos tu fiel comunidad", la joven Zoe largó "Harta de los marrones haters", usando este calificativo despectivo que aflora últimamente en las redes.

El posteo de la cuenta de Zoe Bogach

A partir de la polémica que esto generó, muchas personas no dejaron pasar ese exabrupto, y le reclamaron que había sido racista en ese comentario en Twitter. Lejos de arrepentirse, fue por más. "Ya lo sé. Me chupa un huevo. ¡Ay, chicos! Dale. ¿Quién no es racista en esta vida? Todo el mundo. Me chupa un huevo" cerró categórica.

Si bien no fue una de las participantes más destacadas del Gran Hermano 2023, Zoe Bogach será recordad por haber ganado un auto 0km en una de las pruebas del reality, un premio que hasta el momento no ha tenido la suerte de recibir.