El filoso dato que remarcó Yanina Latorre sobre la relación de Javier Milei y Yuyito González: "Ella todos los días..."

El fin de semana pasado, Fernando Piaggio y Lío Pecoraro en El Run Run del Espectáculo hablaron de un supuesto y próximo casamiento entre Javier Milei y Yuyito González. Días después, la exvedette se refirió a estos comentarios en el programa que conduce por Ciudad Magazine, Empezar el Día.

"Nos agarró un poco de sorpresa lo que escuchamos en el fin de semana, es información que no la dimos nosotros, para nada, pero les voy a decir que nos dieron una linda idea. Sólo voy a decir eso. Así que veremos, veremos y después lo sabremos ¿Por qué no? Yo estoy en una etapa de mi vida donde todo es posible", confesó la actriz.

El presidente conoció al hijo de González el pasado viernes.

Y añadió: "Todo lo bueno es posible, porque lo vengo comprobando. Sí, nosotros ya le dimos para adelante y todo puede ser, nos dieron una muy buena idea. Cuando se presente el tiempo, digamos que estaría en los planes. Los padrinos ni idea, no llegamos a pensar nada. Las parejas cuando empiezan a pensar en estas cosas yo creo que miran quién los apoyó y quién estuvo cerca. Habrá que ver el momento".

Por otro lado, en Los Ángeles de la Mañana (LAM) hablaron sobre las mujeres de Javier Milei y Ángel de Brito dio su opinión: "No es que me lo hayan dicho, pero Fátima está arrepentida de toda esta cosa con Milei. No es que me lo haya dicho ella desde Las Vegas".

Yanina Latorre, panelista de "Los Ángeles de la Mañana" (LAM). Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En ese momento, Nazarena Vélez interrumpió: "¡Él a los dos meses se casó ante Dios con Yuyito!". Este comentario, provocó una dura respuesta de Yanina Latorre.

"Ella está generando con su vínculo contenido para su programa. Abre todos los días con un monólogo. Le quita seriedad al Presidente de los argentinos", señaló filosa la panelista. "Como te digo que a Fátima no le sumaba, a Yuyito le conviene. Esto a Milei no le conviene", concluyó.