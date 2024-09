Yanina Latorre destrozó a Pamela David por sus comentarios sobre Javier Milei: "Meterte con el Asperger es un montón"

El pasado lunes, Pamela David fue noticia por sus declaraciones acerca de Javier Milei. La conductora de Desayuno Americano estuvo presente en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos, donde se desempeñó en aquella emisión como panelista invitada.

"A veces quiero ser más misericordiosa con Javier Milei porque no creo que sea él quien toma las verdaderas decisiones. Hoy siento que Milei no es quien gobierna y por las decisiones son los grupos políticos y los verdaderos poderosos, quienes toman las verdaderas decisiones", expresó la modelo.

La conductora reveló que hizo todo lo posible para que Javier Milei no ganara.

Asimismo, David confesó que hizo todo lo posible para que La Libertad Avanza no ganara las elecciones. "El año pasado lo di todo para que no ganara Milei porque no me gustaba su propuesta de país, el rompamos todo, rompamos el Ministerio de la Mujer. A mí me parecía muy fuerte y violenta la marea feminista o verde, pero al final me abrieron los ojos, aprendí a valorarnos, querernos, entre nosotras no matarnos, y así en muchos temas. Por eso cuando la propuesta es romper con todo, por el solo hecho de que la agresión es muy fuerte, no me gusta. Lo di todo (para que no ganara Milei), no pasó. La gente estaba más cansada, y ganó Milei".

Por otro lado, en un momento del programa le consultaron a Pamela David qué recuerdos tenía del mandatario, ya que Javier participó en distintos ciclos de América TV.

La conductora hizo una comparación que causó controversia.

"Yo me pelee con él porque me parecía misógino, se había peleado con Sol Pérez, contestándole mal”, comenzó diciendo. Y luego, lanzó una frase que causó polémica en las redes sociales: "No digo que lo sea, quiero ser cuidadosa con lo que voy a decir, no lo tiene, pero símil características de las personas con Asperger, que no registran y que dicen lo que piensan. Yo creo que un filtro cuando sos el mandamás deberías tener, sobre todo porque los que estamos debajo, todos queremos un país mejor".

Luego de que se volvieran virales los dichos de la conductora de América TV, Yanina Latorre fue lapidaria con la presentadora. En su programa de El Observador, la periodista recordó los comentarios de Pamela David y dijo: "A Pamela David ayer le iba a pegar y no pude con lo que dijo de Milei".

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre sobre Pamela David

"Que tenía (Javier Milei) una personalidad símil síndrome de Asperger... no te podés meter ahí, Pamelu", expresó la "angelita". Y Latorre se volvió más picante: "Bancaste a Massa (Sergio Massa), el tipo que vendió el país, la pu** madre. 'Hice todo lo posible para que Milei no fuera presidente', ¡oh, no sabía que tenías tanto poder! ¡Encima votaba a Massa y quería que la gente vote un corrupto, un tipo que regaló el país, triplicó el dólar, el hijo con la aplicacioncita en el Mundial, ¡dejate de joder los huev**, Pamela!. Aparte, meterte con el síndrome de Asperger es un montón".