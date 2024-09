Se reveló el motivo por el cual no salieron más videos comprometedores de Alberto Fernández con otras famosas: "La persona que tiene los videos..."

Desde que se filtró el primer video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en la Casa Rosada, comenzaron a salir a la luz imágenes nunca antes vistas del expresidente junto a la expanelista de Bendita.

Sin embargo, ella no fue la única que se reunió con él. De hecho, algunos periodistas afirman que el abogado estuvo con más de veinte mujeres y que hay videos, algunos muy picantes. No obstante, estas imágenes no se han dado a conocer.

Varios periodistas afirman que el abogado se reunió con más de veinte mujeres.

En Los Ángeles de la Mañana (LAM), explicaron el motivo por el cual no se han hecho públicas las grabaciones con una de las famosas que quedó involucrada en este escándalo, Victoria Onetto.

"No trascendieron porque la persona que tiene los videos hasta ahora mostró todo lo que se puede mostrar y no se quiso meter en temas de índole sexual", reveló Yanina Latorre.

Victoria Onetto fue señalada como una de las mujeres que estuvo con Fernández.

Y añadió: "Esa persona no quiso mostrar a ninguna desnuda, los videos de Tamara son un con vaso de cerveza en la mano, no se quiere meter en la vida privada de esas personas".

Por otro lado, Fernanda Iglesias dio a conocer lo que le contó Victoria Onetto a su marido sobre las supuestas imágenes: "Le dijo que Alberto Fernández la acosaba. Esa fue la explicación que le dio a él".

"En el video se ve un juego sexual entre dos personas no se ve un acoso, existe y lo vio un montón de gente", confirmó Yanina.