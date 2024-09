La joven periodista de LN+ que está de novia con su colega Esteban Trebucq

Hace algunos días, Esteban Trebucq contó que está en pareja con una periodista, y si bien no reveló el nombre de la colega con la que está comenzando una relación sentimental, ahora trascendió que se trata de una joven comunicadora que al igual que el conductor; trabaja en LN+.

En su ciclo de streaming Ángel Responde (Bondi), Ángel de Brito comentó sobre la novia de Esteban Trebucq: "Se llama Sol. Es una chica que tiene entre 24 y 26 años... Es jovencita. Me dicen que es muy, pero muy linda. Tiene el Instagram privado. Le encanta el surf y es muy deportista como le gustan al pelado. También me dicen que es súper perfil bajo".

Sol Simunovic, la novia de Esteban Trebucq. Foto: Redes sociales.

Mientras que Julieta Argenta agregó sobre la joven en cuestión cuyo nombre es Sol Simunovic, que se desempeña como productora y periodista en LN+ y CNN.

Recientemente, Trebucq estuvo en el mencionado programa que lidera De Brito, y cuando le preguntaron sobre quién es su novia, en ese momento respondió: "No se puede decir. No lo voy a decir porque no corresponde".

Esteban Trebucq estuvo recientemente como invitado en Ángel Responde. Foto: Captura de video Bondi.

En dicha oportunidad, Esteban Trebucq habló en carácter de primicia sobre su vida sentimental, "Salimos desde hace unos meses... Es periodista", se había limitado a decir la figura de LN+.