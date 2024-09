El día que Arturo Puig y Selva Alemán revelaron cómo nació su relación de amor

Hace poco más de una semana, a Selva Alemán se la vio radiante junto a su marido Arturo Puig en la entrega de los Premios Sur, y este martes se conoció la impactante noticia de la muerte de la actriz.

Con varias décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, que fue reconocida con múltiples premios; Selva Alemán dejó un importante legado y la comunidad artística se encuentra en conmoción por su repentino fallecimiento.

Arturo Puig y Selva Alemán, en un reciente paso como invitados en Noche al Dente. Foto: Captura de video América TV.

En horas de la tarde de este martes, desde la cuenta de X de la Asociación Argentina de Actores confirmaron: "Despedimos a la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento, recordándola con el respeto que supo ganarse a lo largo de su extensa trayectoria artística".

El comunicado que confirmó la muerte de Selva Alemán. Foto: X @actoresprensa.

El día que contaron cómo se conocieron Arturo Puig y Selva Alemán

En el programa Noche de mente, por la TV Pública, conducido por Coco Sily y Carla Conte, estuvieron de invitados, en noviembre del año pasado, Arturo Puig y Selva Alemán.

Coco les consultó dónde se conocieron y ambos revelaron, casi al unísono, que "en canal 9, en una novela", a lo que Selva corrigió "en una tira porque era unitarios".

"Un día Alejandro Romay dijo que iba a llamar a Selva Alemán para que haga conmigo la novela "Fernanda, Martín y nadie más". Yo estaba muy contento, porque la había visto en teatro, pero ella ya estaba retirada", contó Arturo, a lo que Selva explicó que "hacía siete años que no trabajaba, me había casado y estaba alejada, pero volví con esto".

"A mí me pasó una cosa muy curiosa cuando lo conocí a Arturo, cuando me lo presentaron, que fue en una reunión en la casa de la directora, Diana Álvarez. Yo dije, "ay, es de mi familia este hombre". Me quedé muy shokeada porque lo que sentí, aparte de que estaba hermoso, divino, maravilloso, quemado, rubio, todo brutal, yo también estaba linda, pero aparte de eso, sentí una cosa familiar de mucha confianza", reveló Selva ante la mirada atónita de Carla Conte y Coco Sily.

"Es un reencuentro de almas", dijo Arturo Puig sumando a la historia de amor que duró 50 años.