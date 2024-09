Los integrantes de Bendita, picantes con Tamara Pettinato tras su salida del programa

Tras la polémica de los videos de Tamara Pettinato dentro del despacho de Casa Rosada, la periodista terminó desvinculándose de El Nueve, canal desde dónde se emite Bendita, donde oficiaba de panelista.

Si bien pareciera haber terminado en relativos buenos términos con quienes fueran sus compañeros, en las últimas horas se supo que Tamara fue eliminada del grupo de WhatsApp que comparten los integrantes del ciclo conducido por Beto Casella.

Beto Casella, uno de los apuntados por Tamara

Justamente la bronca de la hija de Roberto Pettinato pareciera estar puesta en el conductor y el productor Leo González, quienes fueron los principales gestores de lo que terminó con su salida. Ella le mandó una carta documento al canal, pero sólo por cuestiones formales para conocer su situación laboral.

Ángel de Brito había dicho que “es probable que el canal la reincorpore en otro espacio, o en otro programa. Por más que ella diga en cámara que quiera volver, si la echan del grupo y no le hablan...” concluyó el periodista de espectáculos.

Sin embargo, pareciera que al final los directivos no la reincorporarán en ninguno de los programas, y que su vínculo con El Nueve terminará de manera abrupta. Tras quedar fuera del grupo con sus ex compañeros, con quienes no ha hablado tras el escándalo, seguramente deberá arreglar su salida y continuar su carrera en otros espacios.