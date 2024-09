Yanina Latorre contó que la amenazaron y que no hablará más de Jorge Lanata

Yanina Latorre fue una de las panelistas que más informó en el caso de Jorge Lanata. Sin embargo, en las últimas horas hizo declaraciones públicas sobre que a partir de ahora no volverá a hablar del periodista porque según sus dichos ha sido constantemente amenazada.

La interna familiar estalló en las últimas horas con los fuertes posteos que realizó Elba Marcovecchio desmintiendo de alguna manera a Bárbara y Lola, hijas del comunicador. En su cuenta de Instagram expresó que "la jueza ha levantado el bozal legal que me prohibía hablar de Jorge".

Además agregó: "Yo no pedí un bozal legal. Lo pidieron las hijas. Yo no pedí determinación de capacidad de Jorge. Lo pidieron las hijas. Yo jamás traicionaría la voluntad de mi marido". Lo cierto es que Yanina Latorre, quien ha defendido en diferentes oportunidades a la esposa de Lanata, expresó que fue amenazada y por ende dejará de opinar sobre el tema.

"No estoy hablando del caso Lanata y no vamos a hablar del caso Lanata porque yo tuve amenazas durante toda la semana de las amigas de Kiwita (ex pareja de Jorge) que tienen data mía y que eligen no contarla, no me parece", comenzó explicando la panelista de LAM.

Además agregó: "Yo quiero ser una periodista libre que dice, piensa y da su opinión, y yo elijo de qué lado estar. Si estoy de un lado es porque debo tener razones, alguna vez las contaré. Pero el jueves pasé una situación, de la que mi marido es testigo, muy fea donde me asusté y me tuvo que ir a rescatar".

Las razones por las cuales Yanina Latorre dejará de informar sobre el caso de Jorge Lanata

Yanina también subrayó que no dará más información que esa, ya que irá a la Justicia para hacer las denuncias pertinentes. En el final de su explicación contó que "a partir del momento en el que me amenazaron y me amedrentaron elegí no hablar más del tema".