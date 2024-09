Tras el rumor de romance entre Alberto Fernández y Viviana Canosa, la conductora hizo una tajante aclaración

El rumor de romance entre Alberto Fernández y Viviana Canosa regresó con fuerza en estos días, luego de que conductores como Ángel de Brito y Mirtha Legrand se refirieran a la posibilidad de una relación entre el expresidente y la periodista.

Por un lado, en interacción con sus seguidores en las redes sociales, cuando al líder de LAM (América) le preguntaron sobre la presunta relación entre Fernández y Canosa, De Brito se limitó a responder: "Nunca le pregunté, pero si hubiera pasado, no creo que lo diga ahora".

En tanto que la diva sorprendió a sus comensales del sábado pasado en La noche de Mirtha al sostener que ella supone que hubo un amorío entre Alberto Fernández y Viviana Canosa.

Alberto Fernández, en el ojo de la tormenta tras una serie de asuntos relacionados con su vida personal. Foto: NA.

Las versiones de acercamiento entre el exmandatario y la comunicadora comenzaron a crecer en 2019 mientras él estaba en plena campaña electoral. De hecho, Canosa entrevistó en varias oportunidades a Fernández, pero luego tuvo una postura muy crítica de su gestión al frente del país, además de acusarlo de haberle mandado mensajes amenazantes por la información que la comunicadora desarrollaba sobre el expresidente.

Alberto Fernández en una de las entrevistas que le dio a Viviana Canosa. Foto: Captura de video El Nueve.

Por su parte, Yanina Latorre le preguntó a Viviana Canosa sobre el rumor de romance con Alberto Fernández, y al aire Yanina 107.9 (El Observador), reveló que su colega le respondió tajante: "'Yo tengo buen gusto'. Fue todo lo que me dijo".

Finalmente, para aclarar que no está cubriendo a Canosa en nada, Latorre remarcó: "No me lo contó. ¿Qué hago, la obligo? Y yo no tengo nada de qué agarrarme. La gente me dice 'hablá de tu amiga', pero no tengo nada que decir".