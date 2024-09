La verdad sobre la versión de casamiento de Javier Milei y Yuyito González en el Luna Park

En estos últimos días, circuló la versión de que Javier Milei y Yuyito González planean casarse antes de fin de año en el Luna Park. Y ahora, el periodista Augusto Tartúfoli contó la verdad sobre el presunto evento del que tanto se habla.

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), el especialista en espectáculos no dudó en tildar de "fake" la boda entre Milei y González. "Todo eso no va a suceder, porque la mismísima Yuyito, cuando habla en off con su producción dice 'chicos eso no va a pasar'", comenzó el periodista.

Luego sobre la posición de Yuyito González, Augusto Tartúfoli remarcó: "Ella sabe que esto fue un anuncio pour la galerie... Ella considera que ya están casados igual... Es muy creyente, y dice que sí se unieron ante Dios".

En este sentido, el integrante de Lanata sin filtro señaló también que hay rumores de que hay videos en los que se vería a Javier Milei "hablando con las fuerzas del cielo", por lo cual esta presunta bendición del Señor podría haber llegado en esa dinámica.

Por otro lado, Yuyito González en algunas oportunidades ha dicho que se considera la novia del mandatario, y que no le preocupa el título de primera dama. Sin embargo, cuando sobrevuelan nombres de presuntas candidatas a ser pareja de Javier Milei, ella se encarga de remarcar que es la actual primera dama.

Yuyito González y Javier Milei, un romance que despierta versiones de todo tipo. Foto: Captura TV.

De momento, según Tartúfoli, González le ha comentado a su círculo laboral más cercano en Ciudad Magazine, que el casamiento con Milei "no va a suceder".